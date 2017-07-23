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Алдонин считает, что ЦСКА требуется забивной форвард

23 июля 2017, 10:35
13

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что команда и при нынешнем составе способна выиграть чемпионат России. Однако ветеран считает необходимым искать забивного форварда.

«Им по силам выиграть РФПЛ с нынешним подбором игроков, при условии, что все будут в строю. Но так не бывает, поэтому трансферы необходимы. Но мы прекрасно понимаем, что в современном футболе их трудно осуществить, поскольку игроки стоят очень дорого, а у армейцев не все хорошо с финансами.

Но, повторюсь, даже при нынешнем составе им вполне по силам бороться за победу в РФПЛ. Нужен забивной нападающий. На мой взгляд, Оланаре не тот, каким его хотели бы видеть», – заявил Алдонин.

ЦСКА после двух стартовых туров в РФПЛ набрал три очка.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений
Комментарии (13)
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Nerlinger
1500797811
Не только нападающий!!! На замену выпустить не кого!!!
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Розарио Агро
1500798768
И кипер
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BRO_football
1500800727
Какой нафиг форвард? Центрального защитника им надо купить, хотя бы одного. А то со времён Фернандеса так и никого не приобрели.
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zico2205
1500800935
После ухода Муссы и Думбии, так и нет у ЦСКА хорошего напа....И вот это очень удивительно.....Ведь именно ЦСКА очень точно выбирал именно сильных нападающих...Трансферная политика работала на 200 %!!! Вспомните Вагнер Лав,Карвальо,Ярошик,Жо,Красич,Хонда ,Мусса,Думбия ,Тошич и многие другие....Это были игроки высокого уровня - и еще + ЦСКА на них очень прилично заработал перепродав их !!! А теперь смотрите кого приобрели в последние годы- Оланаре и Станберг ???? Их вряд ли уже кто купить хотя бы за пару миллионов....Где-то в политике у ЦСКА что-то сломалось....Я думаю,что Гинер все это понимает, но строительство своего стадиона его финансы крепко подорвало и на покупку серьезных форвардов просто нет средств...+ еще грядет смена поколений,особенно в защите и неизвестно как ЦСКА из этого выйдет??? Детские ошибки Васина уже не делают его игроком сборной....А скоро уйдут Березуцкие и Игнашевич....
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VikNMar
1500801092
Ибрагимович скоро вылечится , надо брать .....
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vovan55
1500802511
и нападающий, и защитник...
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ФК_Полоцк
1500808001
Да ладно?) Наверное еще нужна защита) А то там только "Принцы Пенсии" пески времен. И Васин шедевральный, который никогда раньше и близко к основе не подходил (когда ЦЗ были не так стары)
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FAN15
1500809103
Нап то нужен..
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insider_retro
1500813971
В логике не откажешь... Очки добываются победами, победы достигаются забитыми мячами, которые надо кому-то забивать... Да и проигрывать в сезоне не желательно больше 3-5 раз, если на что-то рассчитывать....
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portero
1500827319
в чем проблема красно-синие в африке закончились , не могут найти задешево
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