Алдонин считает, что ЦСКА требуется забивной форвард

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что команда и при нынешнем составе способна выиграть чемпионат России. Однако ветеран считает необходимым искать забивного форварда.

«Им по силам выиграть РФПЛ с нынешним подбором игроков, при условии, что все будут в строю. Но так не бывает, поэтому трансферы необходимы. Но мы прекрасно понимаем, что в современном футболе их трудно осуществить, поскольку игроки стоят очень дорого, а у армейцев не все хорошо с финансами.

Но, повторюсь, даже при нынешнем составе им вполне по силам бороться за победу в РФПЛ. Нужен забивной нападающий. На мой взгляд, Оланаре не тот, каким его хотели бы видеть», – заявил Алдонин.

ЦСКА после двух стартовых туров в РФПЛ набрал три очка.