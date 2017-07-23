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    Алдонин считает, что ЦСКА требуется забивной форвард

    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что команда и при нынешнем составе способна выиграть чемпионат России. Однако ветеран считает необходимым искать забивного форварда.

    «Им по силам выиграть РФПЛ с нынешним подбором игроков, при условии, что все будут в строю. Но так не бывает, поэтому трансферы необходимы. Но мы прекрасно понимаем, что в современном футболе их трудно осуществить, поскольку игроки стоят очень дорого, а у армейцев не все хорошо с финансами.

    Но, повторюсь, даже при нынешнем составе им вполне по силам бороться за победу в РФПЛ. Нужен забивной нападающий. На мой взгляд, Оланаре не тот, каким его хотели бы видеть», – заявил Алдонин.

    ЦСКА после двух стартовых туров в РФПЛ набрал три очка.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.07.2017 10:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:28

      в чем проблема красно-синие в африке закончились , не могут найти задешево

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 15:46

      В логике не откажешь... Очки добываются победами, победы достигаются забитыми мячами, которые надо кому-то забивать... Да и проигрывать в сезоне не желательно больше 3-5 раз, если на что-то рассчитывать....

      0
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:25

      Нап то нужен..

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июля 2017, 14:06

      Да ладно?) Наверное еще нужна защита) А то там только "Принцы Пенсии" пески времен. И Васин шедевральный, который никогда раньше и близко к основе не подходил (когда ЦЗ были не так стары)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:39

      Витинью в одиночку конечно не справится . Оланаре - слаб. Нужен как минимум один хороший нап еще . Защита - это отдельный разговор .

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 23 июля 2017, 13:11

      Вон Думбия из Швецарского чемпиона взяли и заиграл, поискали бы в чемпионах по слабее. там они и усилить могут и платить много не надо)

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 июля 2017, 12:35

      и нападающий, и защитник...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 июля 2017, 12:11

      Ибрагимович скоро вылечится , надо брать .....

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 июля 2017, 12:08

      После ухода Муссы и Думбии, так и нет у ЦСКА хорошего напа....И вот это очень удивительно.....Ведь именно ЦСКА очень точно выбирал именно сильных нападающих...Трансферная политика работала на 200 %!!! Вспомните Вагнер Лав,Карвальо,Ярошик,Жо,Красич,Хонда ,Мусса,Думбия ,Тошич и многие другие....Это были игроки высокого уровня - и еще + ЦСКА на них очень прилично заработал перепродав их !!! А теперь смотрите кого приобрели в последние годы- Оланаре и Станберг ???? Их вряд ли уже кто купить хотя бы за пару миллионов....Где-то в политике у ЦСКА что-то сломалось....Я думаю,что Гинер все это понимает, но строительство своего стадиона его финансы крепко подорвало и на покупку серьезных форвардов просто нет средств...+ еще грядет смена поколений,особенно в защите и неизвестно как ЦСКА из этого выйдет??? Детские ошибки Васина уже не делают его игроком сборной....А скоро уйдут Березуцкие и Игнашевич....

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > zico2205 23 июля 2017, 14:37

      похоже денег на трансферы просто нет..Поэтому и взяли Гончаренко. Думаю он будет держать команду в зоне УЕФА и это пока предел..Пройдёт время и всё норм...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 июля 2017, 12:05

      Какой нафиг форвард? Центрального защитника им надо купить, хотя бы одного. А то со времён Фернандеса так и никого не приобрели.

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