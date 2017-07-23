Моуринью: «Уверен в том, что Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил вариант ухода из команды вратаря Давида Де Хеа. Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

«Я гарантирую, что Де Хеа остается у нас. «Реал» давно с ним ведет переговоры. Считаю, что игрока не надо удерживать, если он хочет уйти. Думаю, Де Хеа не расположен к «Реалу». Он счастлив в «МЮ» и работает так усердно, как никогда ранее. Уверен в том, что он не уйдет», – заявил Моуринью.

В прошедшем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.