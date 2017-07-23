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    Моуринью: «Уверен в том, что Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил вариант ухода из команды вратаря Давида Де Хеа. Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

    «Я гарантирую, что Де Хеа остается у нас. «Реал» давно с ним ведет переговоры. Считаю, что игрока не надо удерживать, если он хочет уйти. Думаю, Де Хеа не расположен к «Реалу». Он счастлив в «МЮ» и работает так усердно, как никогда ранее. Уверен в том, что он не уйдет», – заявил Моуринью.

    В прошедшем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 35 матчей, в которых пропустил 27 голов.

    Источник: The Guardian

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    23.07.2017 09:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 23 июля 2017, 14:34

      Где вы "Челси" то увидели??? )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 23 июля 2017, 10:19

      "Думаю, Де Хеа не расположен к «Реалу». Он счастлив в «Челси»"...ахахахах

      -1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 23 июля 2017, 09:52

      Чего же они курят там у себя в редакции?)))

      1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan > Sedoi_Goblin 23 июля 2017, 10:20

      Нифиговую тему походу они курят))

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 июля 2017, 09:33

      ээээ Челси?? видимо автор новости фанат пенсионеров))

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июля 2017, 09:30

      Мда он не уйдет из Манчестер Юнайтед , но он счастлив в Челси ! Эх и авторы криворукие !

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