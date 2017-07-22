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    Вице-президент «Лестера»: «Мы не получали предложений по Марезу»

    «Бомбардир» писал об интересе «Ромы» к нападающему «Лестер Сити» Рияду Марезу. Согласно последней информации, алжирец дал согласие на переход. Владелец английского клуба Айяватт Шриваддханапрабха опроверг контакты с другими клубами.

    «На данный момент по Марезу нет серьезных предложений. Я читал в некоторых СМИ, что нам якобы предлагают за него деньги, которые нас не устраивают. На самом деле мы просто не получали предложений», – отметил представитель «лис» в интервью Leicester Mercury.

    В июне Марез сообщил о желании сменить клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 20:47
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