Вице-президент «Лестера»: «Мы не получали предложений по Марезу»

«Бомбардир» писал об интересе «Ромы» к нападающему «Лестер Сити» Рияду Марезу. Согласно последней информации, алжирец дал согласие на переход. Владелец английского клуба Айяватт Шриваддханапрабха опроверг контакты с другими клубами.

«На данный момент по Марезу нет серьезных предложений. Я читал в некоторых СМИ, что нам якобы предлагают за него деньги, которые нас не устраивают. На самом деле мы просто не получали предложений», – отметил представитель «лис» в интервью Leicester Mercury.

В июне Марез сообщил о желании сменить клуб.