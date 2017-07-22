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  • Тошич: «Каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня»

Тошич: «Каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня»

22 июля 2017, 13:51
2

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о прощании с болельщиками армейцев, которое состоялось перед домашней встречей второго тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3). Также 30-летний игрок подчеркнул, что каждое мгновение, проведенное в красно-синей футболке, является для него большой честью.

«Странные ощущения. Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня. Было много хороших игр и голов. Но, конечно, гол «Локомотиву», который принес чемпионство – один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу», – сказал Тошич.

Напомним, серб защищал цвета ЦСКА с 2010 года. Вместе с командой он трижды завоевывал золотые медали РФПЛ, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (2)
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EcioAuditore
1500722797
Спасибо за все тебе Тошич, удачи в новом клубе
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neofizer
1500731961
удачи,Армеец!
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