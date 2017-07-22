Тошич: «Каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о прощании с болельщиками армейцев, которое состоялось перед домашней встречей второго тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3). Также 30-летний игрок подчеркнул, что каждое мгновение, проведенное в красно-синей футболке, является для него большой честью.

«Странные ощущения. Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня. Было много хороших игр и голов. Но, конечно, гол «Локомотиву», который принес чемпионство – один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу», – сказал Тошич.

Напомним, серб защищал цвета ЦСКА с 2010 года. Вместе с командой он трижды завоевывал золотые медали РФПЛ, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.