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    Тошич: «Каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня»

    Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о прощании с болельщиками армейцев, которое состоялось перед домашней встречей второго тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3). Также 30-летний игрок подчеркнул, что каждое мгновение, проведенное в красно-синей футболке, является для него большой честью.

    «Странные ощущения. Привык, что всегда был на поле, сейчас я тут в другом качестве. Какие голы и матчи самые запоминающиеся? Очень тяжело выбрать, каждый момент, проведенный в футболке ЦСКА, – большая честь для меня. Было много хороших игр и голов. Но, конечно, гол «Локомотиву», который принес чемпионство – один из самых важных для меня и для клуба. Главное, что мои голы принесли много побед клубу», – сказал Тошич.

    Напомним, серб защищал цвета ЦСКА с 2010 года. Вместе с командой он трижды завоевывал золотые медали РФПЛ, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.07.2017 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 июля 2017, 16:59

      удачи,Армеец!

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 22 июля 2017, 14:26

      Спасибо за все тебе Тошич, удачи в новом клубе

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