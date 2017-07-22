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    «Челси» согласен продать Диего Косту в «Атлетико» за 49 миллионов

    «Атлетико» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Челси» Диего Косту.

    Мадридский клуб предложил за игрока сборной Испании 28 миллионов евро, но получил отказ. Руководство синих потребовало за 28-летнего форварда 49 миллионов евро.

    Если «Атлетико» все же удастся купить Косту в это межсезонье, то он отправится на ближайшие полгода в аренду в «Милан», поскольку «матрасникам» запрещено регистрировать новых футболистов до января 2018 года.

    Напомним, ранее «Челси» не взял нападающего на предсезонный тур в Азию.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.07.2017 08:07
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:49

      В Китай не подался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 22 июля 2017, 12:55

      По нынешним меркам, и по тому что чемпионат Испании ему хорошо знаком, 49 лямов не так уж и много! Переход будет выгоден обоим клубам! И если пол года в Милане поиграет, ничего. Милан не участник ЛЧ, так что зимой спокойно смогут матрасники заявить его на плей офф ЛЧ, в который они пройдут с 99% вероятностью!

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 июля 2017, 11:33

      Если перейдёт в Атлетико то хорошо будет всем и Челси и Атлетико и самому игроку.

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