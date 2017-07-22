«Челси» согласен продать Диего Косту в «Атлетико» за 49 миллионов

«Атлетико» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Челси» Диего Косту.

Мадридский клуб предложил за игрока сборной Испании 28 миллионов евро, но получил отказ. Руководство синих потребовало за 28-летнего форварда 49 миллионов евро.

Если «Атлетико» все же удастся купить Косту в это межсезонье, то он отправится на ближайшие полгода в аренду в «Милан», поскольку «матрасникам» запрещено регистрировать новых футболистов до января 2018 года.

Напомним, ранее «Челси» не взял нападающего на предсезонный тур в Азию.