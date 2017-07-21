Гаджиев: «Против «Анжи» мы сыграли непрофессионально»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (0:1). По словам наставника, его команда не проявила, в частности, должной отдачи игре.

«Мы играли в футбол, который нельзя назвать профессиональным. Он более жесткий, мобильный, напряженный, с большей отдачей, но все это продемонстрировать мы не смогли. Во втором тайме добавили, но не хватило качества. Может быть, во втором тайме мы, наоборот, были чрезмерно эмоциональны», – сказал Гаджиев в интервью каналу «Наш футбол».

К третьему туру, где пермякам предстоит 30 июля сыграть дома с «Ростовом», красно-черные подходят без набранных очков и забитых голов.