Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гаджиев: «Против «Анжи» мы сыграли непрофессионально»

21 июля 2017, 22:53
5

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (0:1). По словам наставника, его команда не проявила, в частности, должной отдачи игре.

«Мы играли в футбол, который нельзя назвать профессиональным. Он более жесткий, мобильный, напряженный, с большей отдачей, но все это продемонстрировать мы не смогли. Во втором тайме добавили, но не хватило качества. Может быть, во втором тайме мы, наоборот, были чрезмерно эмоциональны», – сказал Гаджиев в интервью каналу «Наш футбол».

К третьему туру, где пермякам предстоит 30 июля сыграть дома с «Ростовом», красно-черные подходят без набранных очков и забитых голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1500671399
если и 3 матч на 0:1 сыграете,то пора на пенсию идти )
Ответить
Берёза В.
1500671739
да уж,не удачный выезд
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500690173
Неужели пермской сказочке приходит конец? Не хотелось бы.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500690524
Это футбол уровня первенства завода, а не РФПЛ.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500691439
Есть ли у Амкара резервы?
Ответить
Главные новости
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
4
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
75
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+