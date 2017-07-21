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    Гаджиев: «Против «Анжи» мы сыграли непрофессионально»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча второго тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (0:1). По словам наставника, его команда не проявила, в частности, должной отдачи игре.

    «Мы играли в футбол, который нельзя назвать профессиональным. Он более жесткий, мобильный, напряженный, с большей отдачей, но все это продемонстрировать мы не смогли. Во втором тайме добавили, но не хватило качества. Может быть, во втором тайме мы, наоборот, были чрезмерно эмоциональны», – сказал Гаджиев в интервью каналу «Наш футбол».

    К третьему туру, где пермякам предстоит 30 июля сыграть дома с «Ростовом», красно-черные подходят без набранных очков и забитых голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 05:43

      Есть ли у Амкара резервы?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 05:28

      Это футбол уровня первенства завода, а не РФПЛ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 05:22

      Неужели пермской сказочке приходит конец? Не хотелось бы.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 22 июля 2017, 00:15

      да уж,не удачный выезд

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 июля 2017, 00:09

      если и 3 матч на 0:1 сыграете,то пора на пенсию идти )

      2
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