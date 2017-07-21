Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Мы диктовали ЦСКА свои правила и заслуженно победили»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матчу второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1), чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    – Эмоции самые положительные. Если бы не травмы Ари и Игоря Денисова. Все, наверное, и не думали, что мы можем сыграть за семь дней три игры. Завершающая игра была самой лучшей при моем участии на сегодняшний день. Благодарен ребятам за самоотдачу. Выдержали давление ЦСКА, предложили свои правила игры и считаю, что заслуженно победили.

    – Главная причина победы?

    – Я ими восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас было здесь. Очень собранно проводили два дня после Тулы. Нам сложно давался тот матч. Футболисты нашли волевые усилия и как подготовиться к этому матчу. Сегодня мы отыгрались за то поражение.

    – Гилерме совершил несколько ошибок. Это не повлияет на ваш выбор состава?

    – Все бывает. Вспомните мяч, который он вытащил в Туле. У нас есть и второй, и третий вратарь. Но если Гилерме продолжит так работать на тренировках, то будет играть.

    – Была перепалка между вами и Александром Головиным. Что там?

    – Да. Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги.

    – Когда вы узнали, что матч перенесли, план изменился?

    – Да. Мы практически проводили только восстановительные тренировки.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2017, 11:58

      С победой! Может локо вернётся на первые роли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2017, 06:19

      Поздравляю всех болельщиков Локо с заслуженной победой.Спасибо хоть немного настроение вчера подняли.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 05:49

      А молодые игроки, оказывается, есть на Руси. Или только у Семина?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2017, 05:36

      Локо набирает обороты на старте!....Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 05:33

      Паровоз молодцы. Только сейчас дошло, кого мы обыграли за Суперкубок.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 05:16

      Локо вчера очень приятно удивил, просто разобрал ЦСКА по винтику, не стало у них игры. Мои поздравления Палычу и его бойцам!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июля 2017, 22:54

      молодец Семин тактически выиграл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 июля 2017, 22:44

      Очень надеюсь что Ари быстро поправиться , он нужен нам !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:24

      Ари конечно крут, мне жаль что он не в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 21 июля 2017, 22:23

      Юрий ! С победой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11