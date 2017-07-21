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  • Семин: «Мы диктовали ЦСКА свои правила и заслуженно победили»

Семин: «Мы диктовали ЦСКА свои правила и заслуженно победили»

21 июля 2017, 22:02
11

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матчу второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1), чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Эмоции самые положительные. Если бы не травмы Ари и Игоря Денисова. Все, наверное, и не думали, что мы можем сыграть за семь дней три игры. Завершающая игра была самой лучшей при моем участии на сегодняшний день. Благодарен ребятам за самоотдачу. Выдержали давление ЦСКА, предложили свои правила игры и считаю, что заслуженно победили.

– Главная причина победы?

– Я ими восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас было здесь. Очень собранно проводили два дня после Тулы. Нам сложно давался тот матч. Футболисты нашли волевые усилия и как подготовиться к этому матчу. Сегодня мы отыгрались за то поражение.

– Гилерме совершил несколько ошибок. Это не повлияет на ваш выбор состава?

– Все бывает. Вспомните мяч, который он вытащил в Туле. У нас есть и второй, и третий вратарь. Но если Гилерме продолжит так работать на тренировках, то будет играть.

– Была перепалка между вами и Александром Головиным. Что там?

– Да. Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги.

– Когда вы узнали, что матч перенесли, план изменился?

– Да. Мы практически проводили только восстановительные тренировки.

«Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Diesel133
1500664543
хотелось бы, чтоб ничего серьезного, и так играть некому, а сейчас вообще пиздец
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Aleksandr_1986_Spb_
1500665059
Ари конечно крут, мне жаль что он не в Спартаке.
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XaXatyn
1500666248
Очень надеюсь что Ари быстро поправиться , он нужен нам !
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KARAT777
1500666854
молодец Семин тактически выиграл
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Одинокий волк Маквейд
1500689801
Локо вчера очень приятно удивил, просто разобрал ЦСКА по винтику, не стало у них игры. Мои поздравления Палычу и его бойцам!
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Сибирь за Спартак
1500690823
Паровоз молодцы. Только сейчас дошло, кого мы обыграли за Суперкубок.
Ответить
a-rakhmatov
1500690989
Локо набирает обороты на старте!....Молодцы!
Ответить
Svoysvoemubrat
1500691797
А молодые игроки, оказывается, есть на Руси. Или только у Семина?
Ответить
Диктор
1500693582
Поздравляю всех болельщиков Локо с заслуженной победой.Спасибо хоть немного настроение вчера подняли.
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Gullit 76
1500713912
С победой! Может локо вернётся на первые роли?
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