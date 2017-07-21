Семин: «Мы диктовали ЦСКА свои правила и заслуженно победили»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матчу второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1), чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Эмоции самые положительные. Если бы не травмы Ари и Игоря Денисова. Все, наверное, и не думали, что мы можем сыграть за семь дней три игры. Завершающая игра была самой лучшей при моем участии на сегодняшний день. Благодарен ребятам за самоотдачу. Выдержали давление ЦСКА, предложили свои правила игры и считаю, что заслуженно победили.

– Главная причина победы?

– Я ими восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас было здесь. Очень собранно проводили два дня после Тулы. Нам сложно давался тот матч. Футболисты нашли волевые усилия и как подготовиться к этому матчу. Сегодня мы отыгрались за то поражение.

– Гилерме совершил несколько ошибок. Это не повлияет на ваш выбор состава?

– Все бывает. Вспомните мяч, который он вытащил в Туле. У нас есть и второй, и третий вратарь. Но если Гилерме продолжит так работать на тренировках, то будет играть.

– Была перепалка между вами и Александром Головиным. Что там?

– Да. Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги.

– Когда вы узнали, что матч перенесли, план изменился?

– Да. Мы практически проводили только восстановительные тренировки.

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