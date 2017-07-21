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  • Ловчев: «Состав «Спартака» не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов»

Ловчев: «Состав «Спартака» не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов»

21 июля 2017, 09:30
13

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний состав красно-белых не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, столичному клубу требуется усиление, особенно – линии обороны.

– Красно-белым нужно усиление или лучше вступить в Лигу чемпионов сыгранной в прошлом сезоне командой?

– Конечно, надо усиливаться. Хотя и со старым составом «Спартак» вполне может снова стать чемпионом. И это при заметно усилившемся «Зените». Даже если бы Питер купил только двух аргентинцев, все равно уже было бы играть с ним гораздо интереснее – тут вопросов нет. К тому же Манчини не будет терпеть игру Кокорина, если она не продуктивна. Он быстро разберется и еще кого-то купит взамен.

А «Спартак» брал золото для того, чтобы в Лиге чемпионов играть, нынешний же состав – не уровня группового этапа еврокубка номер один. К атакующей линии вопросов нет – по обороне больше негатива.

– Накупишь новых защитников в «Спартак», а куда девать тех ребят, кто привел команду к первому за 16 лет чемпионству? Сажать на лавку? Не испортит ли это атмосферу в команде?

– Сажать на банку или продавать, пока они в цене после чемпионства – вопросов нет. Сегодня это уже не актуально. Сейчас человек не станет говорить, что проведет в этой команде всю жизнь. Плохо это или хорошо, но сейчас все ушло в коммерцию. Более того, они же видят, как те же ветераны-спартаковцы заканчивают свою жизнь, когда на похороны потом собирают деньги.

– Линия атаки у «Спартака», по вашим словам, лучшая – получается, что Канунникова берут только из-за паспорта?

– Я не знаю. Когда я сегодня вижу, как «Зенит» скупает пачками русских игроков, понимаю, что кроме прочего существует футбольный бизнес и пресловутый финансовый «фэйр-плей». Он требует взять подешевле – продать потом, если не подошел игрок, подороже. Сейчас клуб – это торговый дом.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Канунников Максим Манчини Роберто Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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Huberman
1500618996
У ЦСКА прямо соответствует! Ни у одного топ-клуба РФПЛ,состав не подходит под задачи и уровень ЛЧ.
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Одинокий волк Маквейд
1500620230
Евгений Серафимович, не сыпь соль на раны.
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Сибирь за Спартак
1500620686
Выстроить игру в обороне можно и этим составом, дело в количестве игр, в сыгранности.
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Svoysvoemubrat
1500621191
В этом сезоне мы, похоже, по одежке протягиваем ножки. Но время есть и я ни за что не поверю, что Федун хочет в ЛЧ позора и насмешек огромного количества наших недругов. Запасемся терпением, спартачи.
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Psih86
1500621753
Почему не соответствуют,за третье место можно бороться всегда,или кто-то на большее расчитывает?
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firs04
1500622301
Поживем-увидим. 6 матчей сыграют уж точно
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maior-60
1500622373
Время рассудит.
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Chernyi Lis
1500623335
за кубок лч и ле ни одна команда не готова..а то что стало больше бизнеса это он прав..
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vladik12
1500628417
Усиление будет.
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Mahone
1500629617
Усиление должно быть,состав сыроват
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