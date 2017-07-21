Ловчев: «Состав «Спартака» не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний состав красно-белых не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, столичному клубу требуется усиление, особенно – линии обороны.

– Красно-белым нужно усиление или лучше вступить в Лигу чемпионов сыгранной в прошлом сезоне командой?

– Конечно, надо усиливаться. Хотя и со старым составом «Спартак» вполне может снова стать чемпионом. И это при заметно усилившемся «Зените». Даже если бы Питер купил только двух аргентинцев, все равно уже было бы играть с ним гораздо интереснее – тут вопросов нет. К тому же Манчини не будет терпеть игру Кокорина, если она не продуктивна. Он быстро разберется и еще кого-то купит взамен.

А «Спартак» брал золото для того, чтобы в Лиге чемпионов играть, нынешний же состав – не уровня группового этапа еврокубка номер один. К атакующей линии вопросов нет – по обороне больше негатива.

– Накупишь новых защитников в «Спартак», а куда девать тех ребят, кто привел команду к первому за 16 лет чемпионству? Сажать на лавку? Не испортит ли это атмосферу в команде?

– Сажать на банку или продавать, пока они в цене после чемпионства – вопросов нет. Сегодня это уже не актуально. Сейчас человек не станет говорить, что проведет в этой команде всю жизнь. Плохо это или хорошо, но сейчас все ушло в коммерцию. Более того, они же видят, как те же ветераны-спартаковцы заканчивают свою жизнь, когда на похороны потом собирают деньги.

– Линия атаки у «Спартака», по вашим словам, лучшая – получается, что Канунникова берут только из-за паспорта?

– Я не знаю. Когда я сегодня вижу, как «Зенит» скупает пачками русских игроков, понимаю, что кроме прочего существует футбольный бизнес и пресловутый финансовый «фэйр-плей». Он требует взять подешевле – продать потом, если не подошел игрок, подороже. Сейчас клуб – это торговый дом.