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    Ловчев: «Состав «Спартака» не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов»

    Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний состав красно-белых не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, столичному клубу требуется усиление, особенно – линии обороны.

    – Красно-белым нужно усиление или лучше вступить в Лигу чемпионов сыгранной в прошлом сезоне командой?

    – Конечно, надо усиливаться. Хотя и со старым составом «Спартак» вполне может снова стать чемпионом. И это при заметно усилившемся «Зените». Даже если бы Питер купил только двух аргентинцев, все равно уже было бы играть с ним гораздо интереснее – тут вопросов нет. К тому же Манчини не будет терпеть игру Кокорина, если она не продуктивна. Он быстро разберется и еще кого-то купит взамен.

    А «Спартак» брал золото для того, чтобы в Лиге чемпионов играть, нынешний же состав – не уровня группового этапа еврокубка номер один. К атакующей линии вопросов нет – по обороне больше негатива.

    – Накупишь новых защитников в «Спартак», а куда девать тех ребят, кто привел команду к первому за 16 лет чемпионству? Сажать на лавку? Не испортит ли это атмосферу в команде?

    – Сажать на банку или продавать, пока они в цене после чемпионства – вопросов нет. Сегодня это уже не актуально. Сейчас человек не станет говорить, что проведет в этой команде всю жизнь. Плохо это или хорошо, но сейчас все ушло в коммерцию. Более того, они же видят, как те же ветераны-спартаковцы заканчивают свою жизнь, когда на похороны потом собирают деньги.

    – Линия атаки у «Спартака», по вашим словам, лучшая – получается, что Канунникова берут только из-за паспорта?

    – Я не знаю. Когда я сегодня вижу, как «Зенит» скупает пачками русских игроков, понимаю, что кроме прочего существует футбольный бизнес и пресловутый финансовый «фэйр-плей». Он требует взять подешевле – продать потом, если не подошел игрок, подороже. Сейчас клуб – это торговый дом.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.07.2017 09:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 июля 2017, 12:33

      Усиление должно быть,состав сыроват

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2017, 10:48

      за кубок лч и ле ни одна команда не готова..а то что стало больше бизнеса это он прав..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > SapogSpb 21 июля 2017, 14:05

      будем надеяться..!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6628

      maior-60 21 июля 2017, 10:32

      Время рассудит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 июля 2017, 10:31

      Поживем-увидим. 6 матчей сыграют уж точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 июля 2017, 10:22

      Почему не соответствуют,за третье место можно бороться всегда,или кто-то на большее расчитывает?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 10:13

      В этом сезоне мы, похоже, по одежке протягиваем ножки. Но время есть и я ни за что не поверю, что Федун хочет в ЛЧ позора и насмешек огромного количества наших недругов. Запасемся терпением, спартачи.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 10:04

      Выстроить игру в обороне можно и этим составом, дело в количестве игр, в сыгранности.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 09:57

      Евгений Серафимович, не сыпь соль на раны.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 июля 2017, 09:39

      Естественно... Хотя бы в лигу Европы попали. Будем надеяться на 3место!

      0
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      Рейтинг: +157

      Huberman 21 июля 2017, 09:36

      У ЦСКА прямо соответствует! Ни у одного топ-клуба РФПЛ,состав не подходит под задачи и уровень ЛЧ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Huberman > vvv246 21 июля 2017, 11:05

      Одной из них надо ещё попасть в эту группу!

      1
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