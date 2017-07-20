Экс-игрок «Барселоны Б» Альварес перешел в тульский «Арсенал»

«Арсенал» объявил о переходе защитника Виктора Альвареса из «Эспаньола».

«Испанец карьеру начинал в «Барселоне», где он выступал за дублирующий состав. В 2007 году защитник принял решение перейти в другой каталонский клуб «Эспаньол». Испанец долгое время играл во второй команде. С приходом на пост главного тренера «попугаев» Маурисио Покеттино Альварес стал чаще привлекаться к работе с главной командой, за которую в 2011 году дебютировал в матче испанской Ла Лиги. На счету Виктора более 70 матчей в чемпионате Испании за «Эспаньол», в которых он сделал семь голевых передач и отличился одним забитым мячом», — рассказали о новичке на сайте тульского клуба.

Испанец заключил соглашение сроком до 2019 года. Источник не разглашает финансовые подробности сделки.

Об участии Альвареса в матче второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» не уточняется. Встреча состоится 24 июля.