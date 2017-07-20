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  • Экс-игрок «Барселоны Б» Альварес перешел в тульский «Арсенал»

Экс-игрок «Барселоны Б» Альварес перешел в тульский «Арсенал»

20 июля 2017, 23:46
48

«Арсенал» объявил о переходе защитника Виктора Альвареса из «Эспаньола».

«Испанец карьеру начинал в «Барселоне», где он выступал за дублирующий состав. В 2007 году защитник принял решение перейти в другой каталонский клуб «Эспаньол». Испанец долгое время играл во второй команде. С приходом на пост главного тренера «попугаев» Маурисио Покеттино Альварес стал чаще привлекаться к работе с главной командой, за которую в 2011 году дебютировал в матче испанской Ла Лиги. На счету Виктора более 70 матчей в чемпионате Испании за «Эспаньол», в которых он сделал семь голевых передач и отличился одним забитым мячом», — рассказали о новичке на сайте тульского клуба.

Испанец заключил соглашение сроком до 2019 года. Источник не разглашает финансовые подробности сделки.

Об участии Альвареса в матче второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» не уточняется. Встреча состоится 24 июля.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Эспаньол Арсенал Альварес Виктор
Комментарии (48)
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Ванечка
1500583842
Туляки чемпионами страны решили стать? Если они еще Тошича подпишут, да Цаллагова с Лукой у нас заберут, то состав у "Арсенала" будет вполне симпатичный.
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сапёр75
1500584585
ему сказали Арсенал,он и поехал,но не сказали в какой стране
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marslond
1500584766
Он походу думал, что к Венгеру едет в Лондон, но неожиданно оказался в Туле.
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Daxa 09
1500585825
определённо это шаг вперёд для испанца в его карьере
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forward33
1500587057
Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон (думал Альварес), но приехал он в Тулу)))
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APchelov
1500587753
Приехал. А Венгер не встретил. Во, попал...
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vitvik
1500588133
В Арсенал многие из Барселоны планируют сбежать. Клубы примерно одного уровня, только солнечных дней в Туле меньше...
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пряник929
1500588835
Интересно....
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карасевщина
1500593488
2007 год, 10 лет уже, сколько ему
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xLINDAx
1500616383
Отлично, будем посмотреть).
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