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    Экс-игрок «Барселоны Б» Альварес перешел в тульский «Арсенал»

    «Арсенал» объявил о переходе защитника Виктора Альвареса из «Эспаньола».

    «Испанец карьеру начинал в «Барселоне», где он выступал за дублирующий состав. В 2007 году защитник принял решение перейти в другой каталонский клуб «Эспаньол». Испанец долгое время играл во второй команде. С приходом на пост главного тренера «попугаев» Маурисио Покеттино Альварес стал чаще привлекаться к работе с главной командой, за которую в 2011 году дебютировал в матче испанской Ла Лиги. На счету Виктора более 70 матчей в чемпионате Испании за «Эспаньол», в которых он сделал семь голевых передач и отличился одним забитым мячом», — рассказали о новичке на сайте тульского клуба.

    Испанец заключил соглашение сроком до 2019 года. Источник не разглашает финансовые подробности сделки.

    Об участии Альвареса в матче второго тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» не уточняется. Встреча состоится 24 июля.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    20.07.2017 23:46
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 21 июля 2017, 08:53

      Отлично, будем посмотреть).

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 02:31

      2007 год, 10 лет уже, сколько ему

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      Ответить
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      Рейтинг: -35

      Tяп-Ляп.. > карасевщина 21 июля 2017, 15:09

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      Рейтинг: -35

      Tяп-Ляп.. > Tяп-Ляп.. 21 июля 2017, 15:09

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      Tяп-Ляп.. > Tяп-Ляп.. 21 июля 2017, 15:09

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      Рейтинг: -35

      Tяп-Ляп.. > Tяп-Ляп.. 21 июля 2017, 15:10

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      Tяп-Ляп.. > Tяп-Ляп.. 21 июля 2017, 15:10

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 июля 2017, 01:13

      Интересно....

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 июля 2017, 01:02

      В Арсенал многие из Барселоны планируют сбежать. Клубы примерно одного уровня, только солнечных дней в Туле меньше...

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 июля 2017, 00:55

      Приехал. А Венгер не встретил. Во, попал...

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 июля 2017, 00:53

      ничего себе Арсенал

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      Рейтинг: +800

      forward33 21 июля 2017, 00:44

      Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон (думал Альварес), но приехал он в Тулу)))

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 21 июля 2017, 00:23

      определённо это шаг вперёд для испанца в его карьере

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 21 июля 2017, 00:11

      в России веселей,чем в Анголее

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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 июля 2017, 00:06

      Он походу думал, что к Венгеру едет в Лондон, но неожиданно оказался в Туле.

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