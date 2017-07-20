Мутко – об инциденте с Зобниным: «Эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о случае во время матча первого тура РФПЛ «Динамо» – «Спартак». Болельщики хозяев пытались атаковать бывшего игрока бело-голубых Романа Зобнина.

«Кто-то уже в ложах VIP прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек… Государство – это мы все, все 140 миллионов. И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то еще, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», – сказал Мутко.

Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ Зобнин стал игроком красно-белых. На данный момент 23-летний полузащитник восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной в июньском товарищеском матче против сборной Венгрии (3:3). Возвращение россиянина на поле ожидается в октябре.