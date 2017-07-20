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  • Мутко – об инциденте с Зобниным: «Эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда»

Мутко – об инциденте с Зобниным: «Эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда»

20 июля 2017, 21:22
6

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о случае во время матча первого тура РФПЛ «Динамо»«Спартак». Болельщики хозяев пытались атаковать бывшего игрока бело-голубых Романа Зобнина.

«Кто-то уже в ложах VIP прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек… Государство – это мы все, все 140 миллионов. И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то еще, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», – сказал Мутко.

Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ Зобнин стал игроком красно-белых. На данный момент 23-летний полузащитник восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной в июньском товарищеском матче против сборной Венгрии (3:3). Возвращение россиянина на поле ожидается в октябре.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зобнин Роман Мутко Виталий
Комментарии (6)
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Dellleone
1500576995
Рашн ноу криминалити!!! Как всегда один пиздешь
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alexivanof197
1500577557
некрасиво...на игроков бросаться-это уже слишком
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savdail
1500581709
Да, в VIP ложах такое не позволительно. Да еще и на футболистов сборной России. Пусть за воротами на работяг прыгают.
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Робинзон
1500585600
Мутко надо в библиотеку ходить косноязычен чрезвычайно что за недоминистр .
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OfaZavr
1500623487
Вот этим и займитесь, а то только и знают клубы штрафовать.
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