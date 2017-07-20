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    Мутко – об инциденте с Зобниным: «Эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о случае во время матча первого тура РФПЛ «Динамо»«Спартак». Болельщики хозяев пытались атаковать бывшего игрока бело-голубых Романа Зобнина.

    «Кто-то уже в ложах VIP прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек… Государство – это мы все, все 140 миллионов. И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то еще, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», – сказал Мутко.

    Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ Зобнин стал игроком красно-белых. На данный момент 23-летний полузащитник восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной в июньском товарищеском матче против сборной Венгрии (3:3). Возвращение россиянина на поле ожидается в октябре.

    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2017 21:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2017, 10:51

      Вот этим и займитесь, а то только и знают клубы штрафовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 июля 2017, 00:20

      Мутко надо в библиотеку ходить
      косноязычен чрезвычайно
      что за недоминистр
      .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Робинзон 21 июля 2017, 06:59

      МуДко, нужно больше диктанты и изложения писать, а вот сочинения пока
      рановато.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      savdail 20 июля 2017, 23:15

      Да, в VIP ложах такое не позволительно. Да еще и на футболистов сборной России. Пусть за воротами на работяг прыгают.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 20 июля 2017, 22:05

      некрасиво...на игроков бросаться-это уже слишком

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 июля 2017, 21:56

      Рашн ноу криминалити!!! Как всегда один пиздешь

      3
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