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  • Фанаты «Динамо» пытались атаковать Зобнина во время московского дерби

Фанаты «Динамо» пытались атаковать Зобнина во время московского дерби

19 июля 2017, 01:00
23

Супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о попытке болельщиков «Динамо» нападения на футболиста во время матча первого тура РФПЛ (2:2). Зобнины смотрели игру с ВИП-мест на «Химки Арене». Ложа находится над центральной трибуной, где располагались фанаты бело-голубых.

Зобнин выступал за «Динамо» в 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак». В июне 23-летний хавбек получил травму крестообразных связок, от которой восстанавливается до сих пор.

Вчера футболист сообщил о том, что получал более выгодное предложение от «Зенита».

Ранее «Бомбардир» писал о драке болельщиков во время матча.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зобнин Роман
Комментарии (23)
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Tostao
1500416982
Зобнину надо было поменьше языком болтать , когда команда свалилась в пердив, между прочим с его активным участием. Ушёл и ушёл. Либо ничего, либо только хорошее.
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RedWhiteFans2
1500423239
Не сайт а экстремизм какой то. Сомневаюсь, что эти молодчики вообще что то соображают в футболе и их правилах.
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Nesterenko
1500428257
Идиоты, это не болельщики, это моральные уроды, таких нельзя на стадион пускать. Дебилы.
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Диктор
1500433406
Зверье.
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insider_retro
1500439702
Некоторые, прикрываясь высокими идеалами и позиционируя себя особенными людьми в сфере футбольного боления, на самом деле проявляют себя гадливыми и низкопробными людишками.... В одиночку чаще - тишь да благодать, но стоит собраться больше трёх, да взбодрится алкоголем, так на родного брата полезут бычится....
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Бугимен
1500440315
Не перевились на Руси еще дебилы, и это факт!
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fanchik
1500441246
Удивляться не чему, на футбол ходят" псевдо болельщики"живущие в стране,где главенствует криминал ,коррупция,безнаказанность.
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Ще Гевара
1500442651
Работаешь на одном заводе, получаешь 30 000, потом на другом предложили 40000, ты переходишь, а потом к тебе на районе подойдут и предъявят? Бред! Футбол такая-же работа.
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valdemar47
1500443385
Почему нас и ненавидят во всем мире, уроды-они и есть уроды.
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paracetamol
1500446909
Кому этот инвалид нужен? Второй Какоша. Меняет клубы как перчатки.
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