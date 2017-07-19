Фанаты «Динамо» пытались атаковать Зобнина во время московского дерби

Супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о попытке болельщиков «Динамо» нападения на футболиста во время матча первого тура РФПЛ (2:2). Зобнины смотрели игру с ВИП-мест на «Химки Арене». Ложа находится над центральной трибуной, где располагались фанаты бело-голубых.

Зобнин выступал за «Динамо» в 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак». В июне 23-летний хавбек получил травму крестообразных связок, от которой восстанавливается до сих пор.

Вчера футболист сообщил о том, что получал более выгодное предложение от «Зенита».

Ранее «Бомбардир» писал о драке болельщиков во время матча.