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    Фанаты «Динамо» пытались атаковать Зобнина во время московского дерби

    Супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина рассказала о попытке болельщиков «Динамо» нападения на футболиста во время матча первого тура РФПЛ (2:2). Зобнины смотрели игру с ВИП-мест на «Химки Арене». Ложа находится над центральной трибуной, где располагались фанаты бело-голубых.

    Зобнин выступал за «Динамо» в 2013 по 2016 год, после чего перебрался в «Спартак». В июне 23-летний хавбек получил травму крестообразных связок, от которой восстанавливается до сих пор.

    Вчера футболист сообщил о том, что получал более выгодное предложение от «Зенита».

    Ранее «Бомбардир» писал о драке болельщиков во время матча.

    Источник: Twitter

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    19.07.2017 01:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:48

      Кому этот инвалид нужен? Второй Какоша. Меняет клубы как перчатки.

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 > paracetamol 19 июля 2017, 10:46

      Ты не сравнивай кокошу-который ради бабла играет и Зобнина-который ради клуба и себя.будь он продажный-ушел бы к бомжам,которые предлогали кучу бабла.парень доказал,что он лучший и в спартаке и в сборной,а в динамо в него не верили. И теперь сами себя за жопу кусают

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 июля 2017, 09:23

      Видать, не за Динамо болел...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 июля 2017, 08:52

      Даж про таких дебилов говорить влом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 19 июля 2017, 08:49

      Почему нас и ненавидят во всем мире, уроды-они и есть уроды.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 июля 2017, 08:45

      Уйдет в Зенит и повторит судьбу Соловьева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 июля 2017, 08:45

      блевотно рвотная масса пошла в бой - обычные посиделки гашеного быдла!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 июля 2017, 08:37

      Работаешь на одном заводе, получаешь 30 000, потом на другом предложили 40000, ты переходишь, а потом к тебе на районе подойдут и предъявят? Бред! Футбол такая-же работа.

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Ще Гевара 19 июля 2017, 08:45

      да везде так..во всем мире..

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 июля 2017, 08:14

      Удивляться не чему, на футбол ходят" псевдо болельщики"живущие в стране,где главенствует криминал ,коррупция,безнаказанность.

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 июля 2017, 07:59

      цирк да и только...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 июля 2017, 07:58

      Не перевились на Руси еще дебилы, и это факт!

      9
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