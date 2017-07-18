Зобнин: «Зенит» предлагал больше денег, но я сразу сказал агенту: «Подписываем контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что перешел в стан красно-белых из «Динамо», несмотря на более высокую зарплату, предлагаемую тогда «Зенитом». По словам 23-летнего хавбека, он даже не рассматривал вариант с продолжением карьеры в петербургском клубе.

– Вами действительно интересовался «Зенит»?

– Даже не рассматривал переход в «Зенит». Не видел смысла в этом никакого. Грубо говоря, передо мной уже лежал контракт от «Спартака», мне звонит агент: «Есть предложение от «Зенита». Я даже сумму не узнал, сразу ответил: «Нет, подписываем со «Спартаком».

– Агент сказал, что «Зенит» предложил зарплату больше, чем в «Спартаке»?

– Да, сказал. Меня это вообще не заинтересовало.

Напомним, в настоящее время Зобнин восстанавливается от тяжелой травмы, полученной в июне в товарищеском матче за сборную России. На поле игрок, с большой долей вероятности, вернется после зимнего перерыва.