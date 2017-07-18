Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «Зенит» предлагал больше денег, но я сразу сказал агенту: «Подписываем контракт со «Спартаком»

Зобнин: «Зенит» предлагал больше денег, но я сразу сказал агенту: «Подписываем контракт со «Спартаком»

18 июля 2017, 18:58
21

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что перешел в стан красно-белых из «Динамо», несмотря на более высокую зарплату, предлагаемую тогда «Зенитом». По словам 23-летнего хавбека, он даже не рассматривал вариант с продолжением карьеры в петербургском клубе.

– Вами действительно интересовался «Зенит»?

– Даже не рассматривал переход в «Зенит». Не видел смысла в этом никакого. Грубо говоря, передо мной уже лежал контракт от «Спартака», мне звонит агент: «Есть предложение от «Зенита». Я даже сумму не узнал, сразу ответил: «Нет, подписываем со «Спартаком».

– Агент сказал, что «Зенит» предложил зарплату больше, чем в «Спартаке»?

– Да, сказал. Меня это вообще не заинтересовало.

Напомним, в настоящее время Зобнин восстанавливается от тяжелой травмы, полученной в июне в товарищеском матче за сборную России. На поле игрок, с большой долей вероятности, вернется после зимнего перерыва.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алекc
1500394213
настоящий КБ!!!
Ответить
subbotaspartak
1500394602
Наш человек. Навек?
Ответить
giluxa1963
1500394823
что из тебя выйдет еще не известно посмотрим через год два скорее всего выйдет пшик а из него супер звезду делают он еще не кто и звать его не как
Ответить
life85
1500395820
Хоть один здравый в стране нашёлся !
Ответить
Kollljan
1500397550
Лечи задницу, не нужен ты Зениту.
Ответить
Челнинец
1500397859
И правильно сделал, уже два трофея выиграл!
Ответить
Excluz1ve
1500398514
Будущее и настоящие Спартака и сборной России! Скорее бы от травмы избавился!
Ответить
Диктор
1500399409
Оказывается не все бомжи купить могут.Все правильно сделал-уважуха.
Ответить
TRELL
1500405486
Смысл от таких игроков?! В Зените намного лучше игроки его амплуа,не выдержал бы конкуренцию...
Ответить
Небесная
1500410301
Пи.дит как Троцкий
Ответить
Главные новости
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
2
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
3
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
1
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
5
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
1
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
16
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
16
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
15
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
74
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
2
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+