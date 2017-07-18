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    Зобнин: «Зенит» предлагал больше денег, но я сразу сказал агенту: «Подписываем контракт со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что перешел в стан красно-белых из «Динамо», несмотря на более высокую зарплату, предлагаемую тогда «Зенитом». По словам 23-летнего хавбека, он даже не рассматривал вариант с продолжением карьеры в петербургском клубе.

    – Вами действительно интересовался «Зенит»?

    – Даже не рассматривал переход в «Зенит». Не видел смысла в этом никакого. Грубо говоря, передо мной уже лежал контракт от «Спартака», мне звонит агент: «Есть предложение от «Зенита». Я даже сумму не узнал, сразу ответил: «Нет, подписываем со «Спартаком».

    – Агент сказал, что «Зенит» предложил зарплату больше, чем в «Спартаке»?

    – Да, сказал. Меня это вообще не заинтересовало.

    Напомним, в настоящее время Зобнин восстанавливается от тяжелой травмы, полученной в июне в товарищеском матче за сборную России. На поле игрок, с большой долей вероятности, вернется после зимнего перерыва.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2017 18:58
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 19 июля 2017, 08:12

      МОЛОДЕЦ !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 19 июля 2017, 01:15

      Если это правда, то будет жалеть всю оставшуюся жизнь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11237

      alp 18 июля 2017, 23:47

      коли есть такие убеждения, тогда, для себя все правильно сделал. главное, чтобы не пришлось потом жалеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 18 июля 2017, 23:38

      Пи.дит как Троцкий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 18 июля 2017, 22:18

      Смысл от таких игроков?! В Зените намного лучше игроки его амплуа,не выдержал бы конкуренцию...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 18 июля 2017, 21:44

      Красавчик! В итоге чемпион России и в ЛЧ. Выздоравливай скорее!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 18 июля 2017, 21:07

      Ромка выздоравливай, будет здоровье - деньги заработаешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 20:36

      Оказывается не все бомжи купить могут.Все правильно сделал-уважуха.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 18 июля 2017, 20:21

      Будущее и настоящие Спартака и сборной России! Скорее бы от травмы избавился!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 июля 2017, 20:10

      И правильно сделал, уже два трофея выиграл!

      7
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