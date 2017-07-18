Гол Ташаева в добавленное время спас для «Динамо» ничью в дерби против «Спартака»

«Динамо» принимает «Спартак» в рамках встречи первого тура чемпионата России. На 29-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет, а три минуты спустя второй мяч забил Луис Адриано. В начале второго тайма Кирилл Панченко провел первый гол динамовцев. В добавленное время ничью для хозяев спас Александр Ташаев.
0:1 – Промес, 29
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0:2 – Адриано, 32
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1:2 – Панченко, 55
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2:2 – Ташаев, 90+2
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«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Источник: РПЛ