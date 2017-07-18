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    Гол Ташаева в добавленное время спас для «Динамо» ничью в дерби против «Спартака»

    «Динамо» принимает «Спартак» в рамках встречи первого тура чемпионата России. На 29-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет, а три минуты спустя второй мяч забил Луис Адриано. В начале второго тайма Кирилл Панченко провел первый гол динамовцев. В добавленное время ничью для хозяев спас Александр Ташаев.

    0:1 – Промес, 29

    0:2 – Адриано, 32

    1:2 – Панченко, 55

    2:2 – Ташаев, 90+2

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

    Источник: РПЛ

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    18.07.2017 21:31
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    Комментарии86
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 июля 2017, 08:28

      Все болелы просто обсуждают игру и радуются "настоящей" игре спартака, как и должно быть у болел других клубов. А вот болелы "народного " клуба вылазят и сразу хамят, желчь льют, потому что общаться не научили людей.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 июля 2017, 08:04

      Все вернулось на свои места, стары, добрый Спартак

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 июля 2017, 07:52

      Порадовала реакция комментаторов СрачТВ на второй гол Динамо. "Грусть-печаль" :))))

      2
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 19 июля 2017, 07:25

      В итоге посмотрим,кто какое место занял!

      -1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 19 июля 2017, 07:22

      вы не заебались ныть,болелы других клубов????

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 июля 2017, 03:17

      Эй, Динамо, так не поступают. Только что из ФНЛ вылезли, а им в лиге чемпионов играть!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 июля 2017, 22:58

      А динамовцам спасибо! Вышли на второй там совершенно иной командой, спасли игру, порадовали болельщиков!

      4
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      ...
      Рейтинг: +17729

      paracetamol > Shotlandets86 18 июля 2017, 23:28

      Судья играл за мясо и в атаке, и в защите. Чистый гол ментов не засчитал!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > paracetamol 18 июля 2017, 23:31

      Иди в опу

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > 4agaaa 19 июля 2017, 20:49

      Динамовцы и первые 10 минут Спартак рвали как стоячих!!!!)))

      -2
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      Рейтинг: +277

      ц 18 июля 2017, 22:37

      Интересно, карасёв бы невским такие засчитал?

      -3
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      Рейтинг: +277

      ц 18 июля 2017, 22:36

      Спартачи молодцы, один гол после нарушения, второй из вне игры.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 июля 2017, 22:22

      Карасев был хорош до этих пор,пока Спартак давил в упор,
      но стоило игре сравняться ,как ,,мясо,, стало изголяться ...
      Мораль сей басни такова: Игру играют до конца!
      Не стоит здесь икру метать и на динамовцев орать!

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Filllllll 18 июля 2017, 22:53

      я тебе в братья не набивался.
      это раз.
      что касается стихов,то -
      мой ишак ,хочу ебу ,хочу еду,это два ...
      и в третьих - не нервничайте так сильно ,это всего лишь нгра!
      ps когда вы вели 2-0 ,вас не оскорбляли !

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      Рейтинг: +454

      Filllllll > alex1951 18 июля 2017, 23:00

      Ну псё, попустил, я плачу и расстроен. Заткнись лучше

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > alex1951 18 июля 2017, 23:15

      А ты поет видать крутой,
      Как Пушкин, только бля тупой

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