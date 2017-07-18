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  • Гол Ташаева в добавленное время спас для «Динамо» ничью в дерби против «Спартака»

Гол Ташаева в добавленное время спас для «Динамо» ничью в дерби против «Спартака»

18 июля 2017, 21:31
128

«Динамо» принимает «Спартак» в рамках встречи первого тура чемпионата России. На 29-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет, а три минуты спустя второй мяч забил Луис Адриано. В начале второго тайма Кирилл Панченко провел первый гол динамовцев. В добавленное время ничью для хозяев спас Александр Ташаев.

0:1 – Промес, 29

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0:2 – Адриано, 32

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1:2 – Панченко, 55

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2:2 – Ташаев, 90+2

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«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (128)
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alex1951
1500401979
Теперь все поняли ,почему в России не будет видеоповторов: 82 мин. 2 раза был повтор момента,чистая рука! мяч меняет направление!!! о чем тут говорить?! ждем гадостей от спартачей....
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zenit2012
1500402210
Динамо объяснило Спартаку кто они. Динамо вперед,!!!!! КРАСАВЦЫ!!!
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Scorp63
1500402618
Как ни странно лысый дальше не помог... "Динамо" - бойцы!)
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Красногорск_Фан
1500402843
Респект Динамо. Такой Российский футбол хочется смотреть до последней минуты.
Ответить
Pourport
1500402988
Сказ о том,как карась из грязи поросенка поднимал!)
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Микояновский мясокомбинат
1500403198
Нагнули свиней ))))) Спасибо!!!
Ответить
Zubo
1500403675
Спартак закрепился на 7-ом месте
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paracetamol
1500403934
Динамо свои голы честно забило, а Спартак? Промес сбивает зашитника и свободно реализует момент. Второй гол - из оффсайда. Где был наш замечательный Карась, что делал?
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Tihov.e
1500405465
Какая лига вам по вашим словам ФНЛ обыграть не можете сидите дома в этом году ваше место 5
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ц
1500406579
Спартачи молодцы, один гол после нарушения, второй из вне игры.
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