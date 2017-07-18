Гол Ташаева в добавленное время спас для «Динамо» ничью в дерби против «Спартака»

Все болелы просто обсуждают игру и радуются "настоящей" игре спартака, как и должно быть у болел других клубов. А вот болелы "народного " клуба вылазят и сразу хамят, желчь льют, потому что общаться не научили людей.
«Динамо» принимает «Спартак» в рамках встречи первого тура чемпионата России. На 29-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет, а три минуты спустя второй мяч забил Луис Адриано. В начале второго тайма Кирилл Панченко провел первый гол динамовцев. В добавленное время ничью для хозяев спас Александр Ташаев.
0:1 – Промес, 29
@fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:1 29' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/a2CqnhM8no— (@rfpl) 18 июля 2017 г.
0:2 – Адриано, 32
@fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 0:2 32' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/Zo1ugAf9i2— (@rfpl) 18 июля 2017 г.
1:2 – Панченко, 55
@FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 1:2 54' Кирилл Панченко pic.twitter.com/BkgRHqOmow—(@rfpl) 18 июля 2017 г.
2:2 – Ташаев, 90+2
@FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #ДинамоСпартак 2:2 90+2' Александр Ташаев pic.twitter.com/khSuc2OWnC— (@rfpl) 18 июля 2017 г.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.