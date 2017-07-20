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  • Ловчев: «Сегодня фанаты покушаются на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную»

Ловчев: «Сегодня фанаты покушаются на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную»

20 июля 2017, 17:48
19

Футбольный эксперт Евгений Ловчев негативно отозвался о поведении болельщиков на матче 1-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

Напомним, фанаты бело-голубых оскорбляли и пытались напасть на экс-полузащитника команды Романа Зобнина, который из-за травмы не помог красно-белым и следил за игрой с трибуны.

«Болельщики должны понять, что советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», был ложью. Футболисты такие же работники, и они выбирают ту работу, где больше платят. Игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе, в мире осталось очень мало. Навскидку, на ум приходят лишь Мальдини, Тотти и Терри.

Карьера футболиста коротка, а жить ему и его семье потом не в «Спартаке» и не в «Динамо». Ничего плохого Зобнин «Динамо» не сделал. Сегодня фанаты покушались на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную после неудачного матча. И это уже не смешно. Не могу назвать этих людей болельщиками», – сказал Ловчев.

Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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vladimir-7
1500562910
Ловчев, не преувеличивай.
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Cнег
1500563332
Серафимыч! Чтож ты в своем любимом спартаке даже 10-летний игровой юбилей не справил, а слился в Динамо?. Не очень-то тебя везде уважали...А ЩАЗ,,,эксперт - ёпт-та...
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mihail200606
1500563509
бредит опять.. на нашу сборную уже давно надо было напасть.. и даже б если бы напали, то ниче страшного не произошло бы..
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первый третий с права
1500564229
давно пора сбродной дать звезды,чтоб играть начали.
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Dmitriy 71
1500565111
стадо баранов, вам про фому, а вы про ерему, дегенераты. таких как вы надо уничтожать, тогда на матч можно с ребенком прийти. твари. надо законом лет по 10 прописать таким выродкам, может дойдет тогда.
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Проекция LADA Priora Coup
1500568507
Динамики они тупые как пеньки... В Воронеже с Факелом в полицию мусором кидались и петарды жгли, через всё поле бегали, матч сорвали. Сажать таких надо и пусть чалятся, ублюдки эти неисправимые
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Опорник84
1500570759
Будет сборная своей игрой страну позорить, можно будет и ее немного поколотить, ну или припугнуть, может тогда деньги отойдут на второй план, а честь государства станет на первое место!
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qwera 1969
1500575935
А Зобнин это кто? Непонятная шумиха с этим товарищем. Ничего не увидел такаго, чтобы сказать ВАУ. Пример, когда был Шава, вот это было видно, а этому еще расти и расти. э
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Бриг
1500579225
Нет, ну, наши фанаты - они же особенные. Отпиздить кого-нибудь-любимое дело. Сами, правда, пиздюлей получать не любят-жалуются на органы.
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bashnat013
1500601659
Интересно и почему так происходит?
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