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    Ловчев: «Сегодня фанаты покушаются на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев негативно отозвался о поведении болельщиков на матче 1-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

    Напомним, фанаты бело-голубых оскорбляли и пытались напасть на экс-полузащитника команды Романа Зобнина, который из-за травмы не помог красно-белым и следил за игрой с трибуны.

    «Болельщики должны понять, что советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», был ложью. Футболисты такие же работники, и они выбирают ту работу, где больше платят. Игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе, в мире осталось очень мало. Навскидку, на ум приходят лишь Мальдини, Тотти и Терри.

    Карьера футболиста коротка, а жить ему и его семье потом не в «Спартаке» и не в «Динамо». Ничего плохого Зобнин «Динамо» не сделал. Сегодня фанаты покушались на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную после неудачного матча. И это уже не смешно. Не могу назвать этих людей болельщиками», – сказал Ловчев.

    Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2017 17:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 21 июля 2017, 04:47

      Интересно и почему так происходит?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 июля 2017, 22:33

      Нет, ну, наши фанаты - они же особенные. Отпиздить кого-нибудь-любимое дело. Сами, правда, пиздюлей получать не любят-жалуются на органы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 20 июля 2017, 21:38

      А Зобнин это кто? Непонятная шумиха с этим товарищем. Ничего не увидел такаго, чтобы сказать ВАУ. Пример, когда был Шава, вот это было видно, а этому еще расти и расти.






      э

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > qwera 1969 21 июля 2017, 06:48

      Разговор не о Зобнине, при чём Шава? Читай перед тем как ответить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 июля 2017, 20:12

      Будет сборная своей игрой страну позорить, можно будет и ее немного поколотить, ну или припугнуть, может тогда деньги отойдут на второй план, а честь государства станет на первое место!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Опорник84 20 июля 2017, 23:37

      на первое место тогда встанет страх за свою жопу..

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 19:35

      Динамики они тупые как пеньки... В Воронеже с Факелом в полицию мусором кидались и петарды жгли, через всё поле бегали, матч сорвали. Сажать таких надо и пусть чалятся, ублюдки эти неисправимые

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 20:07

      Воронежец?

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup > insider_retro 21 июля 2017, 19:54

      Конечно же да

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 20 июля 2017, 18:38

      стадо баранов, вам про фому, а вы про ерему, дегенераты. таких как вы надо уничтожать, тогда на матч можно с ребенком прийти. твари. надо законом лет по 10 прописать таким выродкам, может дойдет тогда.

      3
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 20 июля 2017, 18:23

      давно пора сбродной дать звезды,чтоб играть начали.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 июля 2017, 18:11

      бредит опять..
      на нашу сборную уже давно надо было напасть.. и даже б если бы напали, то ниче страшного не произошло бы..

      2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 20 июля 2017, 18:08

      Серафимыч! Чтож ты в своем любимом спартаке даже 10-летний игровой юбилей не справил, а слился в Динамо?. Не очень-то тебя везде уважали...А ЩАЗ,,,эксперт - ёпт-та...

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 20 июля 2017, 18:08

      Терри в этом году перешёл в Астон Виллу.... Андрей Шовковского забыбл, вратаря Киевского Динамо, вот он всю карьеру в Динамо К. провёл, ещё Буффон, да ещё дофига кого вспомнить можно......

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ПаХан638 20 июля 2017, 23:35

      Буффон в Парме начинал, а Шовковского Александр зовут)

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Diesel133 21 июля 2017, 17:16

      Блин) Писал про Шовковского, а думал о Шеве) перепутал) а за Буффона чёт забыл)

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