Ловчев: «Сегодня фанаты покушаются на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев негативно отозвался о поведении болельщиков на матче 1-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

Напомним, фанаты бело-голубых оскорбляли и пытались напасть на экс-полузащитника команды Романа Зобнина, который из-за травмы не помог красно-белым и следил за игрой с трибуны.

«Болельщики должны понять, что советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», был ложью. Футболисты такие же работники, и они выбирают ту работу, где больше платят. Игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе, в мире осталось очень мало. Навскидку, на ум приходят лишь Мальдини, Тотти и Терри.

Карьера футболиста коротка, а жить ему и его семье потом не в «Спартаке» и не в «Динамо». Ничего плохого Зобнин «Динамо» не сделал. Сегодня фанаты покушались на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную после неудачного матча. И это уже не смешно. Не могу назвать этих людей болельщиками», – сказал Ловчев.

Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?