Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанаты «Динамо» оскорбляли Зобнина и хотели его избить. Что произошло?


    3
    Голосов: 5
    19.07.2017 14:00
    Красочное московское дерби не обошлось без негатива.

    Первое после возвращения «Динамо» из ФНЛ дерби бело-голубых со «Спартаком» запомнится не только ярким камбэком хозяев, но и буйным поведением фанатов. По всей видимости, динамовские болельщики так соскучились по матчам со «Спартаком», что:

    а) вывесили оскорбительный баннер, намекающий на нетрадиционную сексуальную ориентацию красно-белых;

    б) избили нескольких фанатов «Спартака», оказавшихся (почему-то) на динамовском секторе;

    в) оскорбляли полузащитника красно-белых Романа Зобнина и хотели избить его, но не получилось. Вот что говорит сам Роман:

    «Пришел на матч. Болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на свое место. За десять минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта».

    Свидетельские показания из твиттера говорят о том же: до Зобнина просто не добрались.

    Происходившее на трибунах «Арены Химки» можно разглядеть здесь:

    Плюс всегда найдется подтверждение от нашего фотокорреспондента:

    Напомним, что полузащитник «Спартака» и сборной России продолжает восстанавливаться от травмы колена, из-за которой он пропустил Кубок конфедераций. «С каждым днем все лучше себя чувствую, но природу не обманешь. Не форсирую, занимаюсь в свою силу. Все хорошо. Скоро, надеюсь, уже пойду на поле. Иду на поправку», − сказал Зобнин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 июля 2017, 14:01

      - кстати, маленькая ремарочка!... не для тех , честных ментов, которых - 1% от общей массы, а для остальных! - ВЫ, менты, теперь понимаете за что вас ненавидят!???, я заклинаю вашу гнилую суть!...эх, времена...просто пипец(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 июля 2017, 13:50

      - голубые - бело, ВЫ - Пожизненные Пидарасы!(((, и если раньше(в конце позопрошлого сезона), я вам сочувствовал, то ТЕПЕРЬ - я вас ненавижу!, и всегда буду болеть против вас!,чтоб вам вылететь из РФПЛ!!! и всю жизнь болтаться в конце таблицы!(((, Вам "помогли" Ваши "болельщики"- быдло(, и не комментируйте меня!, уроды... да простит меня Лев Иванович Яшин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      Строгино_88 21 июля 2017, 12:21

      штрафануть клуб нормально и не сколько матчей без болельщиков, может потом думать будут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 20 июля 2017, 21:25

      Быдло чрезвычайно обидчиво из-за комплексов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      shooooric 20 июля 2017, 13:53

      мусорные уроды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      el-fuego 20 июля 2017, 09:25

      Конченные люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      mahan 20 июля 2017, 09:11

      Диби....лы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 19 июля 2017, 22:56

      Эти поступки не красят болельщиков Динамо и кидают тень на хорошую команду. Болей честно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июля 2017, 21:08

      матчей на десять не допускать фанатов динамо на трибуны надо-ПРОСТО СУКИ и ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > mihail1980 19 июля 2017, 21:44

      а сколько матчей Спартаку после инцидента с КС, сказали без трибун играть? ну ка напомни? Могу помочь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 июля 2017, 19:40

      мешки сраные ещё в человек 100 двоих бы били уроды ****Е , на чела который сидит с девушкой!!! прыгать так даже последние твари не сделают но у Динамо походу педоболельщики есть фу противно смотреть уроды хоть один бы из своих вышел затрещену всёк бы какому нибудь жирному уроду все стоят пасут как двоих пацанов хе**** браво Динамо!!! странно что не каждый подошёл и по разу не пнул..... ну хоть у кого то мозгов хватило разнять.... а адекватные люди те же болелы Динамо тоже самое скажут..... что это не люди а дичь сраная....

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11