«Депортиво» претендует на Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Депортиво». 27-летний форвард входит в расширенный список потенциальных новичков испанского клуба в летнее трансферное окно, информирует futbolistos.es.

Ранее сообщалось, что Смолов в ближайшее время намерен покинуть «Краснодар». На игрока сборной России также претендует «Спартак».

В прошлом сезоне РФПЛ Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах.