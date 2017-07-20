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«Депортиво» претендует на Смолова

20 июля 2017, 16:27
25

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Депортиво». 27-летний форвард входит в расширенный список потенциальных новичков испанского клуба в летнее трансферное окно, информирует futbolistos.es.

Ранее сообщалось, что Смолов в ближайшее время намерен покинуть «Краснодар». На игрока сборной России также претендует «Спартак».

В прошлом сезоне РФПЛ Смолов записал на свой счет 18 голов в 20 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Депортиво Смолов Федор
Комментарии (25)
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серега кашин
1500557869
нормальный вариант если смолов хочет развиваться
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Черкизовский Кот
1500558086
Ладно бы Севилья, Вильярреал или Валенсия. Но Депор уже давно не тот, что был на рубеже веков. Не пойдёт туда Федя.
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Бугимен
1500558196
В добрый путь Федя!Играй, и забивай там в Европе!)))
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STAFOR13
1500559232
утка, нет у них условных 15 млн за Федю, Депортиво команда которая чуть не вылетела, это не то куда Феде нужно стремиться, там он просто и в цене упадёт и играть перестанет, не будет сильных партнёров которые будут его снабжать передачами, команда весь сезон будет играть от обороны, в АПЛ ещё можно пойти в клуб новичок, но не в Ла Лигу в команду, которая будет бороться за выживание...
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PNZ1985
1500559265
в Испании меньше физики чем в АПЛ, и меньше тактики и катенначо чем в Италии, так что чеши, Федя!

Пс вспоминается депор конца 90, начала 2000х Мак кай и кампания отжигали!
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карасевщина
1500559960
откуда у депора тридцатка то
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BRO_football
1500562551
Какой нафиг Депортиво? Смолова же дортмундская Боруссия претендует. Подождите ещё лет 7, когда ему уже на пенсию надо будет, и они точно контракт предложат.
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Йохн Год
1500562678
За 27-летнего нападающего местного розлива 30 млн. не дадут. Да и не верится мне, что Федя спит и видит, как за границу махануть. Он уже уезжал как-то в Голландию, когда за Динамо играл. Результата - 0.
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первый третий с права
1500564318
ну да,Депортиво 30 лямов отдаст за это бревно!?
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diadushka
1500564836
Объективная его цена 2-3 млн., и зарплата с учетом его игры в Европе будет в несколько раз меньше, поэтому никуда он не пойдет, его и здесь неплохо кормят только лишь за один его паспорт, благодаря всяким мудкам! И Депор не тот клуб, который сорит деньгами))) очередной журналистский вброс
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