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Воробьев готов ждать результата от «Зенита» до зимы

20 июля 2017, 10:04

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс тренер петербургской команды Николай Воробьев считает, что команда будет соответствовать требованиям главного тренера Роберто Манчини после зимнего перерыва.

— Ни для кого не секрет, что «Зениту» очень нужен центральный защитник. Новичок должен уметь играть при контратакующих действиях соперниках, один в один на разряженном пространстве. Быть эффективным в борьбе наверху. В остальном «Зенит», по-моему, хорошо укомплектован. Во всяком случае для того, чтобы решать задачи, которые будут стоять перед ней до зимы.

— Сколько времени понадобится сине-бело-голубым, чтобы по-настоящему стать командой Манчини?

— Думаю, после зимней паузы мы увидим уже несколько другую команду — более сыгранную, более понятную по стилю и содержанию игры. «Зениту» предстоит сейчас проводить много встреч в разных турнирах. Чем успешнее зенитовцы будут выступать на нескольких фронтах, тем дольше сохранится график два матча в неделю. Если все пойдет удачно, то в насыщенном режиме команда продолжит играть до мая. Естественно, одним составом вытянуть все невозможно. Травмы, дисквалификации, накопившаяся усталость — от этого никуда не деться. Значит, стоит ждать ротации, больших изменений от матча к матчу. Конечно, при таких перестановках сыграться, достичь слаженности в игре сложнее. Но командная дисциплина у «Зенита» обязательно сохранится.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
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