Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воробьев готов ждать результата от «Зенита» до зимы

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс тренер петербургской команды Николай Воробьев считает, что команда будет соответствовать требованиям главного тренера Роберто Манчини после зимнего перерыва.

    — Ни для кого не секрет, что «Зениту» очень нужен центральный защитник. Новичок должен уметь играть при контратакующих действиях соперниках, один в один на разряженном пространстве. Быть эффективным в борьбе наверху. В остальном «Зенит», по-моему, хорошо укомплектован. Во всяком случае для того, чтобы решать задачи, которые будут стоять перед ней до зимы.

    — Сколько времени понадобится сине-бело-голубым, чтобы по-настоящему стать командой Манчини?

    — Думаю, после зимней паузы мы увидим уже несколько другую команду — более сыгранную, более понятную по стилю и содержанию игры. «Зениту» предстоит сейчас проводить много встреч в разных турнирах. Чем успешнее зенитовцы будут выступать на нескольких фронтах, тем дольше сохранится график два матча в неделю. Если все пойдет удачно, то в насыщенном режиме команда продолжит играть до мая. Естественно, одним составом вытянуть все невозможно. Травмы, дисквалификации, накопившаяся усталость — от этого никуда не деться. Значит, стоит ждать ротации, больших изменений от матча к матчу. Конечно, при таких перестановках сыграться, достичь слаженности в игре сложнее. Но командная дисциплина у «Зенита» обязательно сохранится.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11