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Ещенко: «В дерби мы выдохлись, дали «Динамо» слабину»

19 июля 2017, 20:41
8

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко попытался объяснить упущенную победу в матче первого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2). По словам игрока, красно-белые не смогли вынести последние минуты с точки зрения физического состояния.

– По мнению Массимо Карреры, команда устала после Суперкубка. Вы лично устали?

– Конечно. Самое начало сезона. Если первый матч идет 120 минут, это сказывается на следующей игре. С «Локомотивом» мы отыграли на полных скоростях, в том же темпе провели и первый тайм с «Динамо». Действовали агрессивно, постоянно прессинговали. Но, похоже, выдохлись, и на второй тайм нас уже не хватило. Весь матч играть в прессинг не сумели. А когда «Динамо» это почувствовало и поднажало, мы не выдержали. Надо было еще забивать при 2:0, и тогда бы все нормально было.

– Думаете?

– Уверен в этом. Третьего гола хватило бы. «Динамо» успокоилось бы. Сто процентов не упустили бы победу.

– Хорошо, допустим, вы устали. Но как тогда быть в Лиге чемпионов, когда играть придется посреди недели с серьезными соперниками?

– Сейчас сезон только начинается, состояние у нас, возможно, не самое оптимальное. Надо войти в ритм, тренерский штаб поможет. Есть скамейка, ребята все готовы. И на тренировках, наверное, теперь больше внимания восстановлению уделять будут. Думаю, справимся. Мы все очень ждем Лиги чемпионов, этот турнир сам по себе огромная мотивация. И «Спартак» – это не 11 человек, а целая заявка. В Лиге чемпионов все будет по-другому.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ещенко Андрей
Комментарии (8)
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Cubinec1989
1500486497
вот именно...в Лиге Чемпионов все будет по другому...там не пешком ходить 90 минут надо, не бегать...летать.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1500488193
Ещенко: "В дерби мы выдохлись, дали «Динамо» слабину...Они этим воспользовались и .....ли нас"
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Тоторо
1500489938
Надеюсь, это произошло на фоне физических нагрузок, с последующим выходом на пик готовности осенью. Иначе-плачевное зрелище...
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Tihov.e
1500490557
Я худею он устал профессиональный футболист и на тренировках он будет восстанавливаться тренироваться не будет за Динамо также играл уставал лошара бухать и курить меньше надо я не пойму первый тур устали скажи правду мы ЛОШАРЫ.
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Джавел.
1500492419
Не футболисты, а смехопанорама... Они выдохлись, видите ли...
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smersh45
1500492492
началось . да вы еле еле отскочили ещё пожалели пендаль вам не дали за игру рукой
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dyema
1500494924
В лиге чемпионов будет как всегда, что впрочем очень прискорбно.........
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