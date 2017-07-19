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    Ещенко: «В дерби мы выдохлись, дали «Динамо» слабину»

    Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко попытался объяснить упущенную победу в матче первого тура РФПЛ против московского «Динамо» (2:2). По словам игрока, красно-белые не смогли вынести последние минуты с точки зрения физического состояния.

    – По мнению Массимо Карреры, команда устала после Суперкубка. Вы лично устали?

    – Конечно. Самое начало сезона. Если первый матч идет 120 минут, это сказывается на следующей игре. С «Локомотивом» мы отыграли на полных скоростях, в том же темпе провели и первый тайм с «Динамо». Действовали агрессивно, постоянно прессинговали. Но, похоже, выдохлись, и на второй тайм нас уже не хватило. Весь матч играть в прессинг не сумели. А когда «Динамо» это почувствовало и поднажало, мы не выдержали. Надо было еще забивать при 2:0, и тогда бы все нормально было.

    – Думаете?

    – Уверен в этом. Третьего гола хватило бы. «Динамо» успокоилось бы. Сто процентов не упустили бы победу.

    – Хорошо, допустим, вы устали. Но как тогда быть в Лиге чемпионов, когда играть придется посреди недели с серьезными соперниками?

    – Сейчас сезон только начинается, состояние у нас, возможно, не самое оптимальное. Надо войти в ритм, тренерский штаб поможет. Есть скамейка, ребята все готовы. И на тренировках, наверное, теперь больше внимания восстановлению уделять будут. Думаю, справимся. Мы все очень ждем Лиги чемпионов, этот турнир сам по себе огромная мотивация. И «Спартак» – это не 11 человек, а целая заявка. В Лиге чемпионов все будет по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 20:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 июля 2017, 23:08

      В лиге чемпионов будет как всегда, что впрочем очень прискорбно.........

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 июля 2017, 22:28

      началось . да вы еле еле отскочили ещё пожалели пендаль вам не дали за игру рукой

      0
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 19 июля 2017, 22:26

      Не футболисты, а смехопанорама... Они выдохлись, видите ли...

      2
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 19 июля 2017, 21:55

      Я худею он устал профессиональный футболист и на тренировках он будет восстанавливаться тренироваться не будет за Динамо также играл уставал лошара бухать и курить меньше надо я не пойму первый тур устали скажи правду мы ЛОШАРЫ.

      3
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      Рейтинг: +49

      Артист61 > Tihov.e 20 июля 2017, 21:34

      Ты идиот???Он же сказал из за матча с локомотивом...Отскочили на ничью так иди радуйся.

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 19 июля 2017, 21:45

      Надеюсь, это произошло на фоне физических нагрузок, с последующим выходом на пик готовности осенью. Иначе-плачевное зрелище...

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 19 июля 2017, 21:16

      Ещенко: "В дерби мы выдохлись, дали «Динамо» слабину...Они этим воспользовались и .....ли нас"

      2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 июля 2017, 20:48

      вот именно...в Лиге Чемпионов все будет по другому...там не пешком ходить 90 минут надо, не бегать...летать.

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