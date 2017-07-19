Фарфан назвал матч с ЦСКА важнейшим для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан после победы в матче 1-го тура чемпионата России над тульским «Арсеналом» (1:0) отметил важность следующего поединка железнодорожников против ЦСКА.

«Вчера был крайне сложный матч, но мы взяли важные три очка. Было очень тяжело после матча за Суперкубок. Мы вновь приступили к подготовке к следующей важнейшей игре, которая состоится через два дня. Вперед, «Локомотив»!» – сообщил Фарфан.

Напомним, матч 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.