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Фарфан назвал матч с ЦСКА важнейшим для «Локомотива»

19 июля 2017, 15:40
3

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан после победы в матче 1-го тура чемпионата России над тульским «Арсеналом» (1:0) отметил важность следующего поединка железнодорожников против ЦСКА.

«Вчера был крайне сложный матч, но мы взяли важные три очка. Было очень тяжело после матча за Суперкубок. Мы вновь приступили к подготовке к следующей важнейшей игре, которая состоится через два дня. Вперед, «Локомотив»!» – сообщил Фарфан.

Напомним, матч 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Публикация от Jefferson Farfan

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (3)
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insider_retro
1500473427
То есть к важнейшей игре с ЦСКА будут готовиться и напрягаться, а с условными Амкаром и Тосно будут как обычно в полноги на классе играть?... Все игры важны, везде можно очки добыть и везде надо играть и радовать болельщиков!...
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84aivengo
1500475631
если против тульского арсенала ,причем домашний,был "крайне сложным " матчем,тогда я не знаю...
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paracetamol
1500483066
В ничью сгоняют. По нулям.
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