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    Фарфан назвал матч с ЦСКА важнейшим для «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан после победы в матче 1-го тура чемпионата России над тульским «Арсеналом» (1:0) отметил важность следующего поединка железнодорожников против ЦСКА.

    «Вчера был крайне сложный матч, но мы взяли важные три очка. Было очень тяжело после матча за Суперкубок. Мы вновь приступили к подготовке к следующей важнейшей игре, которая состоится через два дня. Вперед, «Локомотив»!» – сообщил Фарфан.

    Напомним, матч 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 июля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Публикация от Jefferson Farfan

    Источник: Instagram

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    19.07.2017 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17730

      paracetamol 19 июля 2017, 19:51

      В ничью сгоняют. По нулям.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июля 2017, 17:47

      если против тульского арсенала ,причем домашний,был "крайне сложным " матчем,тогда я не знаю...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 17:10

      То есть к важнейшей игре с ЦСКА будут готовиться и напрягаться, а с условными Амкаром и Тосно будут как обычно в полноги на классе играть?... Все игры важны, везде можно очки добыть и везде надо играть и радовать болельщиков!...

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