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    Рейнгольд: «КПД Дзюбы не соответствует уровню «Зенита» и вообще Премьер-лиги»

    Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд уверен, что «Спартаку» не пригодятся услуги Артема Дзюбы или Максима Канунникова.

    Ранее сообщалось, что красно-белые могут приобрести Канунникова за 6 миллионов евро.

    – Разговоры о том, что Дзюба может не пригодиться «Зениту», возникли не на пустом месте?

    – Нет, конечно. Давно об этом с вами говорили. КПД, который показывает на поле Дзюба, не соответствует уровню «Зенита» и вообще Премьер-лиги. Двигаться надо больше, футбол – скоростная игра. Надеяться на свою фактуру, игру головой – это надо играть на первенство завода, там у тебя все получится. В «Спартаке» Дзюбе делать нечего. Как и Канунникову. Я вообще не понимаю, с какого перепугу такого игрока сватают в «Спартак».

    – Все обсуждают рабону в исполнении игрока «СКА-Хабаровска», после которой мяч попал в перекладину. В ваше время так били?

    – На тренировке такие фокусы делали. В игре я увидел впервые. И хочу сказать, что технический прием был выполнен потрясающе. Я, когда только удар увидел, испытал шок. Посмотрел повторы и сделал вывод: молодец парень! Если бы мяч залетел в ворота, это был бы лучший гол на пять-шесть лет вперед.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.07.2017 08:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 16:01

      Всех стал коментировать и Рубин и Зенит. Может экспертом на матч тв?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 июля 2017, 12:05

      Дзюба хавно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июля 2017, 12:03

      Что-то дедушка разговорился и про Спартак и влез даже в Зенит. Остановись,
      старая свинья, без тебя разберутся и в Зените, и в Спартаке. Спи, отдыхай.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 июля 2017, 11:18

      Халк в игре постоянно пользовался рабоной-отдавал точные пасы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 19 июля 2017, 10:13

      Купите топ форварда Кокошу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      luka02 19 июля 2017, 10:13

      кто он такой вообще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:18

      А Цэ Дуриш соответствует уровню мясных?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июля 2017, 09:11

      Что-то Бубна с его оценками давно не слышно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > _Marqella_ 19 июля 2017, 12:04

      С чего это вы разбубнились?

      0
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