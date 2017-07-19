Рейнгольд: «КПД Дзюбы не соответствует уровню «Зенита» и вообще Премьер-лиги»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд уверен, что «Спартаку» не пригодятся услуги Артема Дзюбы или Максима Канунникова.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут приобрести Канунникова за 6 миллионов евро.

– Разговоры о том, что Дзюба может не пригодиться «Зениту», возникли не на пустом месте?

– Нет, конечно. Давно об этом с вами говорили. КПД, который показывает на поле Дзюба, не соответствует уровню «Зенита» и вообще Премьер-лиги. Двигаться надо больше, футбол – скоростная игра. Надеяться на свою фактуру, игру головой – это надо играть на первенство завода, там у тебя все получится. В «Спартаке» Дзюбе делать нечего. Как и Канунникову. Я вообще не понимаю, с какого перепугу такого игрока сватают в «Спартак».

– Все обсуждают рабону в исполнении игрока «СКА-Хабаровска», после которой мяч попал в перекладину. В ваше время так били?

– На тренировке такие фокусы делали. В игре я увидел впервые. И хочу сказать, что технический прием был выполнен потрясающе. Я, когда только удар увидел, испытал шок. Посмотрел повторы и сделал вывод: молодец парень! Если бы мяч залетел в ворота, это был бы лучший гол на пять-шесть лет вперед.