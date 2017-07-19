Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Кутепов лишний раз не убедил тренерский штаб»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Динамо» помогло уйти от поражения в матче с красно-белыми упорство в игре.

    «Конечно, «Спартак» должен был отстоять победу, но упорство «Динамо» помогло команде уйти от поражения.

    Сказалось ли отсутствие Джикии? Мы видим, что Кутепов лишний раз не убедил тренерский штаб. В первом тайме Илья «пожарил». Выбивал мяч непонятно куда. Возможно, отсутствие Джикии сыграло свою роль.

    Что касается Мельгарехо, то я не могу сказать, что он начал прогрессировать. Да, Лоренсо отдал голевую передачу в игре с «Локомотивом». Сегодня он совершил рывок и помог забить Промесу, но говорить о прогрессе после двух матчей не имеет смысла. Мы помним, что он был одним из лидеров «Кубани», но в «Спартаке» Мельгарехо столкнулся с серьезной конкуренцией», – заявил Мостовой.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 июля 2017, 12:03

      Нужно у Джикии учиться как использовать шанс, второго может и не быть.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 июля 2017, 11:50

      Пора, Илья, мужиком становиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 июля 2017, 11:45

      Неужели Кутепов сдулся?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 19 июля 2017, 10:04

      Почему Ктепова оставили, мне Пуцко очень понравился как защитник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 08:55

      К сожалению Кутепов вчера не использовал свой шанс.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 июля 2017, 08:09

      просто кутеп мудила. надо еще дефа на замену джикии

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11