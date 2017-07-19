Мостовой: «Кутепов лишний раз не убедил тренерский штаб»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Динамо» помогло уйти от поражения в матче с красно-белыми упорство в игре.

«Конечно, «Спартак» должен был отстоять победу, но упорство «Динамо» помогло команде уйти от поражения.

Сказалось ли отсутствие Джикии? Мы видим, что Кутепов лишний раз не убедил тренерский штаб. В первом тайме Илья «пожарил». Выбивал мяч непонятно куда. Возможно, отсутствие Джикии сыграло свою роль.

Что касается Мельгарехо, то я не могу сказать, что он начал прогрессировать. Да, Лоренсо отдал голевую передачу в игре с «Локомотивом». Сегодня он совершил рывок и помог забить Промесу, но говорить о прогрессе после двух матчей не имеет смысла. Мы помним, что он был одним из лидеров «Кубани», но в «Спартаке» Мельгарехо столкнулся с серьезной конкуренцией», – заявил Мостовой.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.