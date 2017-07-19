Кадыров получил от Прядкина памятный знак за вклад в развитие футбола

В Грозном прошел торжественный ужин в честь участников торжественной презентации местного «Ахмата». Президент РФПЛ Сергей Прядкин вручил главе Чеченской республики и почетному президенту клуба Рамзану Кадырову почетный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». От председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодeжи Михаила Дегтярева Кадыров получил почетную грамоту «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации».

Напомним, на матче «Ахмат» – «Амкар» присутствовал экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.