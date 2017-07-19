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    Кадыров получил от Прядкина памятный знак за вклад в развитие футбола

    В Грозном прошел торжественный ужин в честь участников торжественной презентации местного «Ахмата». Президент РФПЛ Сергей Прядкин вручил главе Чеченской республики и почетному президенту клуба Рамзану Кадырову почетный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». От председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодeжи Михаила Дегтярева Кадыров получил почетную грамоту «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации».

    Напомним, на матче «Ахмат»«Амкар» присутствовал экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

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    Источник: Instagram

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    19.07.2017 00:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      Borz1 19 июля 2017, 12:17

      МОЛОДЕЦ! Так держать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июля 2017, 10:55

      на гос-ные деньги любой из нас может организовать такие праздники засыпали Чечню баблом чтобы те не стреляли в русских

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 июля 2017, 07:48

      Кукушка хвалит Петуха за то что..... и т.д.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 июля 2017, 05:28

      Золотой громкоговоритель ему нужно подарить

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > КЭТиК 19 июля 2017, 07:47

      Лучше в ж..пу засунуть. Поперёк.

      -1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 19 июля 2017, 05:24

      За самые громкие и эмоциональные вопли в ммкрофон?

      1
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:21

      За Ахмат геи не играют. Мужик? Иди в Ахмат.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 июля 2017, 05:14

      Страну когда переименуют в республику ахмат

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