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  • Кадыров получил от Прядкина памятный знак за вклад в развитие футбола

Кадыров получил от Прядкина памятный знак за вклад в развитие футбола

19 июля 2017, 00:47
8

В Грозном прошел торжественный ужин в честь участников торжественной презентации местного «Ахмата». Президент РФПЛ Сергей Прядкин вручил главе Чеченской республики и почетному президенту клуба Рамзану Кадырову почетный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола». От председатель комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодeжи Михаила Дегтярева Кадыров получил почетную грамоту «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации».

Напомним, на матче «Ахмат»«Амкар» присутствовал экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (8)
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bumer_moscow
1500430470
Страну когда переименуют в республику ахмат
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Дядя Серёжа
1500430871
За Ахмат геи не играют. Мужик? Иди в Ахмат.
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Sergil
1500431062
За самые громкие и эмоциональные вопли в ммкрофон?
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КЭТиК
1500431316
Золотой громкоговоритель ему нужно подарить
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la verdad
1500439735
Кукушка хвалит Петуха за то что..... и т.д.
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Garrincha58
1500450949
на гос-ные деньги любой из нас может организовать такие праздники засыпали Чечню баблом чтобы те не стреляли в русских
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Borz1
1500455862
МОЛОДЕЦ! Так держать
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