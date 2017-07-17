Что не так с приездом Роналдиньо на праздник «Ахмата»?

Рамзан Кадыров сделал шоу под открытие сезона для «Ахмата», притащив в Грозный и Баскова, и Тимати, и самого Роналдиньо. Но выглядело это странно.

Этим вечером, развалившись перед телевизором, я ждал футбола, но перед его началом оказался на каком-то концерте. Получилось максимально пышно и жирно. Все, как полагается: с салютом, звездами и без пустых мест на трибунах. Игорь Крутой на рояле (который, правда, ни к чему не был подключен) в центре поля подыгрывал детскому хору при исполнении гимна России, который затянул Николай Басков. Тимати без Лепса забыл про Лондон и «уехал жить в Грозный». А ведущий Игорь Верник, представляя обновленную эмблему клуба, со всей серьезностью заряжал по всему стадиону: «Ахмат» – сила!».

twit text — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 16 июля 2017 г.

Где-то на трибунах камеры выхватывали случайно заглянувших на матч с «Амкаром» (как такое пропустить?) Иосифа Пригожина, Валерию, Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и Викторию Лопыреву. Была и вся футбольная верхушка, включая Станислава Черчесова (наверное, прилетевшего, чтобы просмотреть вернувшегося в игру Рязанцева). Шоу затянулось и отложило стартовый свисток на 15 минут. Вся ситуация напоминала приезд в провинциальный город большого чиновника: тот случай, когда кратеры в дорогах неожиданно спрятались под свежим асфальтом, а все углы были вылизаны до блеска.

Болельщики нацепили белые футболки и в этой массе создали максимум шума. Казалось, что за любую не выдавленную из голосовых связок порцию децибел, лично Кадыров собирался лупить всех палками. Ну, и как же без традиционных прямо во время матча выкриков в громкоговоритель? В такой сочной атмосфере проигрывать «Ахмату» было просто опасно. Он и не проиграл.

twit text — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 16 июля 2017 г.

Все это было бы реально вкусно, если бы не вызывало ряда вопросов:

1) Сколько денег Кадыров отвалил Роналдиньо, чтобы бразилец появился на газоне, сделал символический удар по мячу, помахал именной футболкой и быстро с него скрылся?

2) Откуда бюджетный клуб нашел столько денег на сочное представление с приглашением звезд шоу-бизнеса?

3) Насколько оправдан и уместен подобный выхлоп по поводу переименования клуба, если по итогам прошлого сезона еще «Терек» не попал в еврокубковую зону и остался без трофеев?

Фото: twitter.com/akhmatgrozny/