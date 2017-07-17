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    Территория футбола Все блоги -

    Что не так с приездом Роналдиньо на праздник «Ахмата»?

    17 июля 2017
    Рамзан Кадыров сделал шоу под открытие сезона для «Ахмата», притащив в Грозный и Баскова, и Тимати, и самого Роналдиньо. Но выглядело это странно.

    Этим вечером, развалившись перед телевизором, я ждал футбола, но перед его началом оказался на каком-то концерте. Получилось максимально пышно и жирно. Все, как полагается: с салютом, звездами и без пустых мест на трибунах. Игорь Крутой на рояле (который, правда, ни к чему не был подключен) в центре поля подыгрывал детскому хору при исполнении гимна России, который затянул Николай Басков. Тимати без Лепса забыл про Лондон и «уехал жить в Грозный». А ведущий Игорь Верник, представляя обновленную эмблему клуба, со всей серьезностью заряжал по всему стадиону: «Ахмат» – сила!».

    Где-то на трибунах камеры выхватывали случайно заглянувших на матч с «Амкаром» (как такое пропустить?) Иосифа Пригожина, Валерию, Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и Викторию Лопыреву. Была и вся футбольная верхушка, включая Станислава Черчесова (наверное, прилетевшего, чтобы просмотреть вернувшегося в игру Рязанцева). Шоу затянулось и отложило стартовый свисток на 15 минут. Вся ситуация напоминала приезд в провинциальный город большого чиновника: тот случай, когда кратеры в дорогах неожиданно спрятались под свежим асфальтом, а все углы были вылизаны до блеска.

    Болельщики нацепили белые футболки и в этой массе создали максимум шума. Казалось, что за любую не выдавленную из голосовых связок порцию децибел, лично Кадыров собирался лупить всех палками. Ну, и как же без традиционных прямо во время матча выкриков в громкоговоритель? В такой сочной атмосфере проигрывать «Ахмату» было просто опасно. Он и не проиграл.

    Все это было бы реально вкусно, если бы не вызывало ряда вопросов:

    1) Сколько денег Кадыров отвалил Роналдиньо, чтобы бразилец появился на газоне, сделал символический удар по мячу, помахал именной футболкой и быстро с него скрылся?

    2) Откуда бюджетный клуб нашел столько денег на сочное представление с приглашением звезд шоу-бизнеса?

    3) Насколько оправдан и уместен подобный выхлоп по поводу переименования клуба, если по итогам прошлого сезона еще «Терек» не попал в еврокубковую зону и остался без трофеев?

    Фото: twitter.com/akhmatgrozny/

    Рейтинг: 3 Голосов: 28
    Комментарии69
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      Рейтинг: +549

      Жентус 20 июля 2017, 05:56

      1) Не очень много, так как он уже любые копейки соскребает.
      2) Бюджетный то бюджетный, а своя прибыль у него тоже есть. И там не 2 рубля в прибыли клуба числится. Если все это шоу в 200 млн рублей вышло примерно, к примеру, то это всего навсего 4 миллиона долларов, даже меньше. Разве у такого клуба нету 4 миллионов? Есть конечно. Маркетинг есть маркетинг, могут тратить на что угодно.
      3) Глупый вопрос от автора... Суть в том, что отдали дань Ахмату Кадырову и переименовали в его честь клуб. Это огромный праздник.

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 20 июля 2017, 00:38

      Автор-Мудило!!!

      -1
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      Рейтинг: +26

      Д У Х 19 июля 2017, 23:08

      не трогайте чеченцев и другие национальности РОССИИ ебла ны пока вам в анал что то не вставили, зависть так и прет у забитых. Рад за Р.Кадырова. Праздник республике сделал.

      -2
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      Рейтинг: +272

      Inks > Д У Х 21 июля 2017, 22:50

      это, прям, какой-то националистический выпад получился

      0
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      Рейтинг: +225

      dovakin 19 июля 2017, 01:11

      Это пир во время чумы, как всегда. Бездарная российская гей-эстрада подобно глистам, лезет в самые злачные места, чтобы наживиться, такая же бездарная, как и росссийский футбол. Рональдиньо стоило бы сначала поинтересоваться к кому он едет улучшать имидж, почитать про таких знаменитостей, как Ким Чен Ын, Пол Пот, Пиночет, Мугабе и пр.

      0
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      Рейтинг: +87

      Кобальт 18 июля 2017, 22:53

      Рамзан-красава.И не надо завидовать...

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 июля 2017, 21:13

      Пир во время чумы

      0
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      Рейтинг: +34

      налим 18 июля 2017, 20:17

      Кадыров как всегда отличился

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июля 2017, 11:42

      И все же-футбол- это ПРАЗДНИК! Жаль,что не у всех так.
      Конечно лучше смотреть как скучающие девушки из Хабаровска
      грызут семечки и оглядываются по сторонам!

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 17 июля 2017, 22:11

      Бомбардир стал политическим сайтом что-ли?????

      0
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      Рейтинг: +81

      Kugal 17 июля 2017, 21:37

      цыплят по осени считают...

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