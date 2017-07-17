Что не так с приездом Роналдиньо на праздник «Ахмата»?

1) Не очень много, так как он уже любые копейки соскребает.
2) Бюджетный то бюджетный, а своя прибыль у него тоже есть. И там не 2 рубля в прибыли клуба числится. Если все это шоу в 200 млн рублей вышло примерно, к примеру, то это всего навсего 4 миллиона долларов, даже меньше. Разве у такого клуба нету 4 миллионов? Есть конечно. Маркетинг есть маркетинг, могут тратить на что угодно.
3) Глупый вопрос от автора... Суть в том, что отдали дань Ахмату Кадырову и переименовали в его честь клуб. Это огромный праздник.
Этим вечером, развалившись перед телевизором, я ждал футбола, но перед его началом оказался на каком-то концерте. Получилось максимально пышно и жирно. Все, как полагается: с салютом, звездами и без пустых мест на трибунах. Игорь Крутой на рояле (который, правда, ни к чему не был подключен) в центре поля подыгрывал детскому хору при исполнении гимна России, который затянул Николай Басков. Тимати без Лепса забыл про Лондон и «уехал жить в Грозный». А ведущий Игорь Верник, представляя обновленную эмблему клуба, со всей серьезностью заряжал по всему стадиону: «Ахмат» – сила!».
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— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 16 июля 2017 г.
Где-то на трибунах камеры выхватывали случайно заглянувших на матч с «Амкаром» (как такое пропустить?) Иосифа Пригожина, Валерию, Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и Викторию Лопыреву. Была и вся футбольная верхушка, включая Станислава Черчесова (наверное, прилетевшего, чтобы просмотреть вернувшегося в игру Рязанцева). Шоу затянулось и отложило стартовый свисток на 15 минут. Вся ситуация напоминала приезд в провинциальный город большого чиновника: тот случай, когда кратеры в дорогах неожиданно спрятались под свежим асфальтом, а все углы были вылизаны до блеска.
Болельщики нацепили белые футболки и в этой массе создали максимум шума. Казалось, что за любую не выдавленную из голосовых связок порцию децибел, лично Кадыров собирался лупить всех палками. Ну, и как же без традиционных прямо во время матча выкриков в громкоговоритель? В такой сочной атмосфере проигрывать «Ахмату» было просто опасно. Он и не проиграл.
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— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 16 июля 2017 г.
Все это было бы реально вкусно, если бы не вызывало ряда вопросов:
1) Сколько денег Кадыров отвалил Роналдиньо, чтобы бразилец появился на газоне, сделал символический удар по мячу, помахал именной футболкой и быстро с него скрылся?
2) Откуда бюджетный клуб нашел столько денег на сочное представление с приглашением звезд шоу-бизнеса?
3) Насколько оправдан и уместен подобный выхлоп по поводу переименования клуба, если по итогам прошлого сезона еще «Терек» не попал в еврокубковую зону и остался без трофеев?
Фото: twitter.com/akhmatgrozny/