Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» может арендовать Мака, у которого проблемы с заявкой в ПАОКе

«Локомотив» может арендовать Мака, у которого проблемы с заявкой в ПАОКе

19 июля 2017, 00:01
10

«Бомбардир» писал о договоренности между ПАОКа с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Роберта Мака.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о том, что игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве». В эфире передачи «8-16» эксперт сказал о том, что у 26-летнего словака проблемы с регистрацией в греческом клубе. Сделка может сорваться. Срок, на который футболиста могут арендовать железнодорожники, оценивается в один год.

Мак числился игроком ПАОКа с 2014 по 2016 год, после чего перешел в «Зенит». В дебютном сезоне за питерский клуб он забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его 4,5 миллиона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК Зенит Локомотив Мак Роберт
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1500413289
И зачем он им нужен?
Ответить
anri1703
1500428031
усилил бы локо
Ответить
Aleks000
1500433664
навряд ли!
Ответить
amol4anoff
1500437101
Зачем он нужен, тогда Корян или Ан. Миранчук играть не будут.
Ответить
С@НЁК.
1500437554
Не стоит.
Ответить
LokoGoGo
1500444809
зачем? надо нападение
Ответить
paracetamol
1500446234
Не надо усиливать соперников. Не хочет ПАОК, отдайте в АИК или Славию. Какая проблема.
Ответить
Lev Aleks
1500446245
Да нах он не нужен.
Ответить
Diesel133
1500456430
помог бы, но на постоянку
Ответить
илья ЗЕНИТ
1500474666
Мне казалось что официально на клубном сайте Зенита всё подтвердили.
Ответить
Главные новости
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
1
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
4
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
6
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
16
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
16
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
74
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
2
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+