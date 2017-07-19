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    «Локомотив» может арендовать Мака, у которого проблемы с заявкой в ПАОКе

    «Бомбардир» писал о договоренности между ПАОКа с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Роберта Мака.

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о том, что игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве». В эфире передачи «8-16» эксперт сказал о том, что у 26-летнего словака проблемы с регистрацией в греческом клубе. Сделка может сорваться. Срок, на который футболиста могут арендовать железнодорожники, оценивается в один год.

    Мак числился игроком ПАОКа с 2014 по 2016 год, после чего перешел в «Зенит». В дебютном сезоне за питерский клуб он забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его 4,5 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 00:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 19 июля 2017, 17:31

      Мне казалось что официально на клубном сайте Зенита всё подтвердили.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 июля 2017, 12:27

      помог бы, но на постоянку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 июля 2017, 09:37

      Да нах он не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:37

      Не надо усиливать соперников. Не хочет ПАОК, отдайте в АИК или Славию. Какая проблема.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 июля 2017, 09:13

      зачем? надо нападение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 июля 2017, 07:12

      Не стоит.

      -1
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 19 июля 2017, 07:05

      Зачем он нужен, тогда Корян или Ан. Миранчук играть не будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 19 июля 2017, 06:07

      навряд ли!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 июля 2017, 04:33

      усилил бы локо

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 июля 2017, 00:28

      И зачем он им нужен?

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