«Локомотив» может арендовать Мака, у которого проблемы с заявкой в ПАОКе

«Бомбардир» писал о договоренности между ПАОКа с «Зенитом» по поводу аренды полузащитника Роберта Мака.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о том, что игрок может продолжить карьеру в «Локомотиве». В эфире передачи «8-16» эксперт сказал о том, что у 26-летнего словака проблемы с регистрацией в греческом клубе. Сделка может сорваться. Срок, на который футболиста могут арендовать железнодорожники, оценивается в один год.

Мак числился игроком ПАОКа с 2014 по 2016 год, после чего перешел в «Зенит». В дебютном сезоне за питерский клуб он забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 27 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его 4,5 миллиона.