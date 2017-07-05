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    Мак находится в расположении ПАОКа, игрок будет отдан грекам в аренду

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак 5 июля прибыл в расположение греческого ПАОКа, где он, по всей видимости, и продолжит карьеру. Игрока уже поприветствовали руководство клуба и новые партнеры, с большинством из которых он уже знаком, так как в Россию переехал именно из ПАОКа.

    «Зенит» отдает футболиста в аренду, по окончании которой греки смогут выкупить словака.

    Ранее один из руководителей «Зенита» Константин Сарсания огласил причину, по которой его клуб вынужден расстаться с Маком.

    Источник: Twitter

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    05.07.2017 22:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:01

      Хороший же игрок,могли бы и по солидней клуб ему найти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 5 июля 2017, 22:31

      Жесть

      0
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