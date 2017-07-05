Мак находится в расположении ПАОКа, игрок будет отдан грекам в аренду

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак 5 июля прибыл в расположение греческого ПАОКа, где он, по всей видимости, и продолжит карьеру. Игрока уже поприветствовали руководство клуба и новые партнеры, с большинством из которых он уже знаком, так как в Россию переехал именно из ПАОКа.

«Зенит» отдает футболиста в аренду, по окончании которой греки смогут выкупить словака.

Ранее один из руководителей «Зенита» Константин Сарсания огласил причину, по которой его клуб вынужден расстаться с Маком.