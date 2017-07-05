Мак находится в расположении ПАОКа, игрок будет отдан грекам в аренду

Хороший же игрок,могли бы и по солидней клуб ему найти.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак 5 июля прибыл в расположение греческого ПАОКа, где он, по всей видимости, и продолжит карьеру. Игрока уже поприветствовали руководство клуба и новые партнеры, с большинством из которых он уже знаком, так как в Россию переехал именно из ПАОКа.
«Зенит» отдает футболиста в аренду, по окончании которой греки смогут выкупить словака.
Ранее один из руководителей «Зенита» Константин Сарсания огласил причину, по которой его клуб вынужден расстаться с Маком.
Η άφιξη του #Mak στο #Horst από την κάμερα του #PAOKTV #Preseason #DareToDream #Transfers pic.twitter.com/2wsRRAL2xm— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 5 июля 2017 г.