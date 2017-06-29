Сарсания заявил, что «Зенит» вынужден отпустить Мака в ПАОК из-за лимита на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб из-за лимита на легионеров вынужден расстаться с полузащитником Робертом Маком и ведет переговоры о переходе игрока в ПАОК.

«Из-за лимита нам приходится выпускать на поле не менее пяти россиян. В связи с этим мы вынуждены искать Маку новый клуб – либо отдать его в аренду, либо продать. На его позиции есть четыре россиянина. Мы ведем переговоры с ПАОКом, но я бы не хотел вдаваться в подробности», – приводит слова Сарсании Metropolis 95,5.

В прошедшем сезоне Мак провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.