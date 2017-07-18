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    РФПЛ. «Динамо» вырвало ничью в добавленное время дерби против «Спартака»

    «Спартак» в первом матче нового сезона РФПЛ сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. В составе действующих чемпионов страны забили Квинси Промес и Луис Адриано. За новичков сезона отличились Кирилл Панченко и Александр Ташаев.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Промес, 29; 0:2 – Адриано, 32; 1:2 – Панченко; 2:2 – Ташаев, 90+3.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Сапета (Соу, 41), Ионов, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай (Вандерсон, 73).

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 89).

    Предупреждения: Бечирай, 41 – Попов, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 21:24
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2017, 14:09

      Первый тайм хороший был, а второй вообще никакой. В оборону зачем-то ушли да и защищались хреново. Кутепова убрать подальше в запас. Упустили комфортный счёт. Жаль.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июля 2017, 23:15

      Опачки! Поздравляем Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 июля 2017, 21:54

      Игра конечно получилась ничейная,первый тайм был за Спартаком,а второй наоборот за Динамо,хотя могли даже сыграть и 4-4.

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 июля 2017, 21:54

      ВООООТ ОНА...спартаковская игра, соснуть на 92-ой минуте, оно вернулось )))

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Mishanj 19 июля 2017, 01:36

      По себе других не судят.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 21:52

      Молодец Каррера! Опять Кутепова выпустил, который всю концовку прошлого сезона на скамейке провёл. В итоге это бревно принесло Динамо ничью

      4
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      Рейтинг: +643

      Symbol > BRO_football 18 июля 2017, 22:00

      Но ничью принесло бревно в воротах, а не только Кутепов. Да и решения Массимо выглядели как минимум странно.

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > BRO_football 18 июля 2017, 22:23

      Ничью принесло отличная игра Динамо во втором тайме, и как обычно Спартак в момент когда имеет преимущество начинает расслабляться. Жаль Динамо все свои моменты не использовало, влетел бы Спартак с огромным счетом, нехер на классе пытаться сыграть.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 июля 2017, 21:51

      Молодцы Динамики так держать !! Не в плане результата а в плане игры игра смотрелась !!!! Удачи

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > NEMETSRUS 18 июля 2017, 22:25

      Игра у Динамо всегда на сколько помню была динамичная и интересная. Играли от души, с эмоциями и это приятно.

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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 18 июля 2017, 21:49

      Я так и не понял, почему гол Бичсарая отменили. Офсайда не было точно! И почему Карась пен не поставил на игре Комбарова рукой? Как то все странно. Вот Волера по телеку об этом даже не обмолвился. Карася защищают или РФС?

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > paracetamol 18 июля 2017, 21:53

      нарушение судья свистнул !

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > paracetamol 18 июля 2017, 22:26

      Тоже игра показалась предвзятой в некоторых моментах, а не засчитали вроде как за толчок в борьбе.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июля 2017, 21:48

      Поздравляю Динамо, молодцы, проявили характер !!!!

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 июля 2017, 21:43

      Спартак весь второй тайм стоял. Вывод- либо договорняк, либо poxuizm

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > spam2009 18 июля 2017, 22:27

      Спартак всегда так играет, имея преимущество.

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 18 июля 2017, 21:37

      Очень хороший был 2-ой тайм. Для начало вообще не плохо. Только Динамо Только Яшин!!!

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