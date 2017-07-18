РФПЛ. «Динамо» вырвало ничью в добавленное время дерби против «Спартака»

«Спартак» в первом матче нового сезона РФПЛ сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. В составе действующих чемпионов страны забили Квинси Промес и Луис Адриано. За новичков сезона отличились Кирилл Панченко и Александр Ташаев.
Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Промес, 29; 0:2 – Адриано, 32; 1:2 – Панченко; 2:2 – Ташаев, 90+3.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Сапета (Соу, 41), Ионов, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай (Вандерсон, 73).
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 89).
Предупреждения: Бечирай, 41 – Попов, 72.
Источник: Бомбардир.ру