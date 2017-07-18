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РФПЛ. «Динамо» вырвало ничью в добавленное время дерби против «Спартака»

18 июля 2017, 21:24
66

«Спартак» в первом матче нового сезона РФПЛ сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. В составе действующих чемпионов страны забили Квинси Промес и Луис Адриано. За новичков сезона отличились Кирилл Панченко и Александр Ташаев.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Промес, 29; 0:2 – Адриано, 32; 1:2 – Панченко; 2:2 – Ташаев, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Сапета (Соу, 41), Ионов, Зотов, Панченко, Катрич, Бечирай (Вандерсон, 73).

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Луис Адриано (Попов, 65), Зе Луиш (Тимофеев, 89).

Предупреждения: Бечирай, 41 – Попов, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Динамо Спартак
Комментарии (66)
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МЯСО87
1500402318
Ебаные уроды
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wobaekat
1500402374
Заслужили. Первый тайм были никакущими, но во втором будто переродились. Поздравляю!
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Kulima
1500402470
Динамо-красавцы! Спартак-добрый вечер)
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oyabun
1500402524
ПОЗОРИЩЕ!!! Как можно было при неоспоримом преимуществе в 1 тайме, так полностью провалить 2-й?! Я просто в шоке. Не понимаю.. Да еще и на последней минуте пропустить. И это команда из ФНЛ (при всем моем уважении к славному прошлому Динамо). Ничья равносильная поражению.
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Эд1970
1500402654
Начало сезона РФПЛ показывает качественный футбол.что вызывает позитивные эмоции.
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Kollljan
1500402664
ДИНАМО! БРАВО!!!!!!!
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BRO_football
1500402839
Вот этот Динамо мне нравится. Играй они так же хорошо, как и во втором тайме и разгромного поражения Спартака не избежать.
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7582145698
1500402849
А Динамо то физически подготовлено лучше!
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insider_retro
1500402882
Если отстранёно, то результат по игре.... Спартак забил, доминировал, но сбавил обороты, пробуя доиграть на классе и контратаках.... А Динамо очнулось, благодаря Панченко и реализовало момент, как результат желания....
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zagrizlik
1500404051
ВООООТ ОНА...спартаковская игра, соснуть на 92-ой минуте, оно вернулось )))
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