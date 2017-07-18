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Кержаков: «Головин – лучший футболист РФПЛ»

18 июля 2017, 20:02
12

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил российских игроков во время инстаграм-трансляции.

«Я за отечественных производителей. Думаю, есть футболисты не хуже тех, которых сейчас натурализуют. Лучший футболист РФПЛ на данный момент – Александр Головин. Хочется, чтобы Алан Дзагоев быстрее восстановился и набрал свою лучшую форму. Что касается Федора Смолова, то я за, чтобы он играл за границей. Но было бы здорово, чтобы он оказался в «Зените», — сказал 34-летний россиянин.

Напомним, 13 июля Кержаков завершил профессиональную карьеру.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Смолов Федор Кержаков Александр Дзагоев Алан Головин Александр
Комментарии (12)
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Проекция LADA Priora Coup
1500397481
Промес-лучший футболист РФПЛ и это факт! Так что, Саша извини.
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серега кашин
1500397990
Промес пока лучший, а Головин где-то в конце 10-ки
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нейтралитет2
1500398661
Это была шутка? Ну ха-ха смешно
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dddolphin
1500398665
серега кашин Проекция LADA Priora Coup если не заметили, в вью написано: " Александр Кержаков оценил российских игроков" а не игроков рфпл если что
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richi
1500400154
Карасев лучший.
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zenit2012
1500401729
лучший среди худших.
Ответить
Chesn0k
1500405735
хватит пиарить головина, он не лучший, пока не отыграет стабильно 2 сезона на высоком уровне. он о себе заявил, но пока не доказал
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