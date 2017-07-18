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    Кержаков: «Головин – лучший футболист РФПЛ»

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил российских игроков во время инстаграм-трансляции.

    «Я за отечественных производителей. Думаю, есть футболисты не хуже тех, которых сейчас натурализуют. Лучший футболист РФПЛ на данный момент – Александр Головин. Хочется, чтобы Алан Дзагоев быстрее восстановился и набрал свою лучшую форму. Что касается Федора Смолова, то я за, чтобы он играл за границей. Но было бы здорово, чтобы он оказался в «Зените», — сказал 34-летний россиянин.

    Напомним, 13 июля Кержаков завершил профессиональную карьеру.

    Источник: Instagram

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    18.07.2017 20:02
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 июля 2017, 22:22

      хватит пиарить головина, он не лучший, пока не отыграет стабильно 2 сезона на высоком уровне. он о себе заявил, но пока не доказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 18 июля 2017, 21:15

      лучший среди худших.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 18 июля 2017, 20:49

      Карасев лучший.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 июля 2017, 20:24

      серега кашин
      Проекция LADA Priora Coup
      если не заметили, в вью написано: " Александр Кержаков оценил российских игроков"
      а не игроков рфпл
      если что

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > dddolphin 18 июля 2017, 20:31

      А теперь читаем ещераз:"Лучший футболист РФПЛ на данный момент – Александр Головин."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > "supermax" 18 июля 2017, 21:17

      а если читаем в контексте всего поста, то получаем " Лучший российский футболист в РФПЛ на данный момент - Александр Головин".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > dddolphin 19 июля 2017, 22:21

      Конкретно его слова именно про рфпл...хотя головину еще и там и там далековато...но в перспективе все может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 18 июля 2017, 20:24

      Это была шутка? Ну ха-ха смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июля 2017, 20:13

      Промес пока лучший, а Головин где-то в конце 10-ки

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > серега кашин 19 июля 2017, 06:07

      А читать внимательнее не судьба? Русским языком написал что из отечественных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 18 июля 2017, 20:04

      Промес-лучший футболист РФПЛ и это факт! Так что, Саша извини.

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 01:18

      А он русский чтоль?

      Александр Кержаков оценил российских игроков во время инстаграм-трансляции.



      «Я за отечественных производителей.

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