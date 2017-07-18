Кержаков: «Головин – лучший футболист РФПЛ»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил российских игроков во время инстаграм-трансляции.

«Я за отечественных производителей. Думаю, есть футболисты не хуже тех, которых сейчас натурализуют. Лучший футболист РФПЛ на данный момент – Александр Головин. Хочется, чтобы Алан Дзагоев быстрее восстановился и набрал свою лучшую форму. Что касается Федора Смолова, то я за, чтобы он играл за границей. Но было бы здорово, чтобы он оказался в «Зените», — сказал 34-летний россиянин.

Напомним, 13 июля Кержаков завершил профессиональную карьеру.