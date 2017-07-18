«Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщил агент футболиста Хуан Крус, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 24-летнего хавбека.

«Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», – сказал Крус.

Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.