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    «Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте»

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщил агент футболиста Хуан Крус, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 24-летнего хавбека.

    «Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», – сказал Крус.

    Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2017 14:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 18 июля 2017, 17:52

      Манчини видимо надолго.один молодняк скупает

      0
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 17:09

      Арги лучше бразил, это точно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 июля 2017, 17:06

      Даже странно, ни одного "мясного" и иже с ними, комментария со стаканом желчи)))

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 16:25

      Показатели хорошие,да слишком жесткий парень.

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 июля 2017, 15:27

      Результативный полузащитник .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 июля 2017, 14:57

      Смущает то ,что почти все талантливые аргентинцы уезжают обычно 20-22 года максимум, и тот факт , что этот Ригони задержался на родине до 24 лет заставляет задуматься , а игрок ли он того уровня который нужен Зениту и нашему чемпионату в целом.

      4
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 18 июля 2017, 14:38

      Как изменилась география интереса питерского клуба с приходом итальянца, очень интересно следить за его работой!

      1
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