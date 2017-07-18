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  • «Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте»

«Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте»

18 июля 2017, 14:34
7

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщил агент футболиста Хуан Крус, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 24-летнего хавбека.

«Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», – сказал Крус.

Сумма сделки может составить 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне Ригони провел за «Индепендьенте» в чемпионате Аргентины 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Индепендьенте Зенит
Комментарии (7)
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ADmira1
1500377921
Как изменилась география интереса питерского клуба с приходом итальянца, очень интересно следить за его работой!
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hevbn 28
1500379029
Смущает то ,что почти все талантливые аргентинцы уезжают обычно 20-22 года максимум, и тот факт , что этот Ригони задержался на родине до 24 лет заставляет задуматься , а игрок ли он того уровня который нужен Зениту и нашему чемпионату в целом.
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lek!
1500380821
Результативный полузащитник .
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Pourport
1500384352
Показатели хорошие,да слишком жесткий парень.
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dyema
1500386760
Даже странно, ни одного "мясного" и иже с ними, комментария со стаканом желчи)))
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paracetamol
1500386940
Арги лучше бразил, это точно!
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SLAVAKPCC
1500389556
Манчини видимо надолго.один молодняк скупает
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