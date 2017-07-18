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Зинченко считает, что Головину стоит быстрее перебираться в Европу

18 июля 2017, 13:11
19

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рекомендует хавбеку ЦСКА Александру Головину побыстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских клубов. Напомним, сам украинец перебрался из «Уфы» в стан «горожан» прошлым летом, после чего провел сезон в аренде в ПСВ.

«Стоит ли Головину переезжать в Европу? Стоит, и чем раньше, тем лучше. Адаптация к Европе играет важную роль, там у людей другой менталитет, другое отношение к делу.

Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе? Помощники Гвардиолы осторожно подводили меня к этой теме и давали совет на будущее. И я понял, какая у нас репутация там. Когда они чувствуют успех, то сразу сходят с пути, а в футболе немаловажный фактор – это стабильность. Нужно играть стабильно хорошо и добиваться целей», – сказал Зинченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Сити Головин Александр Зинченко Александр
Комментарии (19)
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Kazak ne China
1500375635
Что бы по арендам ходит до 30 лет потом вернуться .....
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BRO_football
1500375737
Если Головина и купит какой-нибудь престижный европейский клуб, то только по принципу "чтоб другим не достался такой хороший игрок". Он будет сидеть на лавке и руководству клуба будет плевать на его игровую практику. В крайнем случае отдадут в аренду в чемпионат уровня России, а то и ниже. В этом случае, карьера Головина в Европы ничем не будет отличаться от карьеры самого Зинченко.
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Tajik-za Zenit
1500375777
Тольку то что по арендам мотаться
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серега кашин
1500376006
в мс он только на бумаге, а на самом деле даже в псв в основу не попадает. головин может бороться максимум за место в основе какого-нибудь середняка в европе
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Обер-КанцлерЪ
1500377043
Да Головин-то может и не против, но кто его зовёт ? Разве было хоть одно предложение из Европы ?
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Тазит
1500378290
Не пойму, чем ПСВ лучше ЦСКА? И чего этот Зинченко добился, что считает себя вправе давать советы? Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе? А потому-что не хватает чувства собственного достоинства. Если человек сам считает себя , и свой клуб, и свою страну второсортными, то чего он может добиться? Вон Слуцкий перешел из ЦСКА в чемпионшип и все в стране считают это большим достижением!!!! Разруха, как говорил профессор Преображенский, в головах...
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sidul1
1500383805
Если позовут в основу клуба уровня выше нашего чемпионата,тогда стоит уходить.Украинцы любят хвастаться,тем что они работают в Европе и призерать свое.Задурили мозги всей Украине.
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vladimir-7
1500385500
А. Головин должен окрепнуть и набраться опыта, а уж потом думать о переходе в какой нибудь солидный европейский клуб, в котором его место безоговорочно будет в основе. Саша, играй пока в ПФК ЦСКА и удачи тебе.
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fanchik
1500387095
Головин уже принял конкретное решение,и все размышления и советы не уместны.Пока не станет чемпионом, ни какие предложения рассматривать не будет.
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zagrizlik
1500388328
Для того, чтобы как ты сидеть или ездить по арендам? Лучше цска с ЛЧ или нормальный клуб, который будет брать головина под основной состав.
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