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    Зинченко считает, что Головину стоит быстрее перебираться в Европу

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рекомендует хавбеку ЦСКА Александру Головину побыстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских клубов. Напомним, сам украинец перебрался из «Уфы» в стан «горожан» прошлым летом, после чего провел сезон в аренде в ПСВ.

    «Стоит ли Головину переезжать в Европу? Стоит, и чем раньше, тем лучше. Адаптация к Европе играет важную роль, там у людей другой менталитет, другое отношение к делу.

    Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе? Помощники Гвардиолы осторожно подводили меня к этой теме и давали совет на будущее. И я понял, какая у нас репутация там. Когда они чувствуют успех, то сразу сходят с пути, а в футболе немаловажный фактор – это стабильность. Нужно играть стабильно хорошо и добиваться целей», – сказал Зинченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2017 13:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 июля 2017, 17:32

      Для того, чтобы как ты сидеть или ездить по арендам? Лучше цска с ЛЧ или нормальный клуб, который будет брать головина под основной состав.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 июля 2017, 17:11

      Головин уже принял конкретное решение,и все размышления и советы не уместны.Пока не станет чемпионом, ни какие предложения рассматривать не будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июля 2017, 16:45

      А. Головин должен окрепнуть и набраться опыта, а уж потом думать о переходе в
      какой нибудь солидный европейский клуб, в котором его место безоговорочно
      будет в основе. Саша, играй пока в ПФК ЦСКА и удачи тебе.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 июля 2017, 16:16

      Если позовут в основу клуба уровня выше нашего чемпионата,тогда стоит уходить.Украинцы любят хвастаться,тем что они работают в Европе и призерать свое.Задурили мозги всей Украине.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июля 2017, 14:44

      Не пойму, чем ПСВ лучше ЦСКА? И чего этот Зинченко добился, что считает себя вправе давать советы?
      Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе?
      А потому-что не хватает чувства собственного достоинства. Если человек сам считает себя , и свой клуб, и свою страну второсортными, то чего он может добиться? Вон Слуцкий перешел из ЦСКА в чемпионшип и все в стране считают это большим достижением!!!!
      Разруха, как говорил профессор Преображенский, в головах...

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Тазит 18 июля 2017, 21:59

      Да не чего он не добился, дутый пузырь! Баночник из ПСВ... Но агенты у него крутые, круто пиарят! Даже в МС смогли его сбагрить!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июля 2017, 14:24

      Да Головин-то может и не против, но кто его зовёт ? Разве было хоть одно предложение из Европы ?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Обер-КанцлерЪ 18 июля 2017, 16:53

      А почему Вы решили, что А. Головин хочет и не против, может быть
      Вы переговорил с ним? У него контракт с ПФК ЦСКА и такие вопросы решают совместно с руководством клуба.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vladimir-7 18 июля 2017, 19:45

      Ему все советуют перейти в Европу нынче, чуть ли не каждый футбольный эксперт уже посоветовал. На бомбардире на эту тему новостей уйма и регулярно появляются новые. Складывается впечатление, что у Головина есть вариант в Европе, все его уговаривают перейти, а он упирается.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Обер-КанцлерЪ 18 июля 2017, 20:36

      Никаких вариантов по приглашении Голвина в Европу не было,
      что касается советов футбольных экспертов, то это не серьёзно.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июля 2017, 14:06

      в мс он только на бумаге, а на самом деле даже в псв в основу не попадает. головин может бороться максимум за место в основе какого-нибудь середняка в европе

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      Рейтинг: +728

      GammiD > серега кашин 18 июля 2017, 22:00

      повторюсь дутый пузырь, больше понтов чем таланта... Не вырастит из его не чего путного.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 июля 2017, 14:02

      Тольку то что по арендам мотаться

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 14:02

      Если Головина и купит какой-нибудь престижный европейский клуб, то только по принципу "чтоб другим не достался такой хороший игрок". Он будет сидеть на лавке и руководству клуба будет плевать на его игровую практику. В крайнем случае отдадут в аренду в чемпионат уровня России, а то и ниже. В этом случае, карьера Головина в Европы ничем не будет отличаться от карьеры самого Зинченко.

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 июля 2017, 14:00

      Что бы по арендам ходит до 30 лет потом вернуться .....

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