Зинченко считает, что Головину стоит быстрее перебираться в Европу

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рекомендует хавбеку ЦСКА Александру Головину побыстрее покинуть РФПЛ и перейти в один из европейских клубов. Напомним, сам украинец перебрался из «Уфы» в стан «горожан» прошлым летом, после чего провел сезон в аренде в ПСВ.

«Стоит ли Головину переезжать в Европу? Стоит, и чем раньше, тем лучше. Адаптация к Европе играет важную роль, там у людей другой менталитет, другое отношение к делу.

Почему говорят о том, что люди из России и Украины не добиваются успеха на Западе? Помощники Гвардиолы осторожно подводили меня к этой теме и давали совет на будущее. И я понял, какая у нас репутация там. Когда они чувствуют успех, то сразу сходят с пути, а в футболе немаловажный фактор – это стабильность. Нужно играть стабильно хорошо и добиваться целей», – сказал Зинченко в эфире телеканала «Матч ТВ».