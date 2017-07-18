Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков считает «Краснодар» одним из претендентов на чемпионство

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение по поводу претендентов на медали в стартовавшем сезоне РФПЛ.

    «Спартак» в матче за Суперкубок оставил хорошее впечатление. «Краснодар», у которого выбыли два ключевых игрока, думаю, тоже будет претендентом на золото. «Зенит», безусловно, оставил очень неплохое впечатление, особенно новичок Паредес. Очень понравился этот парень. У краснодарцев еще хорошо выглядел новичок Вандерсон, который очень легко все делает и с мячом умеет работать. Оба этих игрока произвели впечатление, чемпионат приобрел очень хороших футболистов.

    «Локомотив» в целом понравился в Суперкубке, и у него в первом тайме было больше голевых моментов, чем у «Спартака». Команде Семина нужно настраиваться на выход в еврокубки. Рыбус – хорошее приобретение, серьезное усиление», – сказал Широков в эфире «Радио Маяк».

    Источник: Радио «Маяк»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 18 июля 2017, 21:51

      кто такой Широков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 18 июля 2017, 16:27

      Плеймейкер (от англ. playmaker) — распасовщик; игрок, через которого чаще всего идут атаки; игрок, делающий игру (как правило, атакующий полузащитник); диспетчер.
      Кого найдут на эту роль в Краснодаре? Тогда и посмотрим. Мамаев то болеет, то не в форме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 18 июля 2017, 13:46

      Про ЦСКА что-то ничего не сказал. А именно этот клуб опять ведь возьмет либо первое, либо второе место, что он делает стабильно на протяжении многих лет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11