Широков считает «Краснодар» одним из претендентов на чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение по поводу претендентов на медали в стартовавшем сезоне РФПЛ.

«Спартак» в матче за Суперкубок оставил хорошее впечатление. «Краснодар», у которого выбыли два ключевых игрока, думаю, тоже будет претендентом на золото. «Зенит», безусловно, оставил очень неплохое впечатление, особенно новичок Паредес. Очень понравился этот парень. У краснодарцев еще хорошо выглядел новичок Вандерсон, который очень легко все делает и с мячом умеет работать. Оба этих игрока произвели впечатление, чемпионат приобрел очень хороших футболистов.

«Локомотив» в целом понравился в Суперкубке, и у него в первом тайме было больше голевых моментов, чем у «Спартака». Команде Семина нужно настраиваться на выход в еврокубки. Рыбус – хорошее приобретение, серьезное усиление», – сказал Широков в эфире «Радио Маяк».