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Широков считает «Краснодар» одним из претендентов на чемпионство

18 июля 2017, 12:14
3

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение по поводу претендентов на медали в стартовавшем сезоне РФПЛ.

«Спартак» в матче за Суперкубок оставил хорошее впечатление. «Краснодар», у которого выбыли два ключевых игрока, думаю, тоже будет претендентом на золото. «Зенит», безусловно, оставил очень неплохое впечатление, особенно новичок Паредес. Очень понравился этот парень. У краснодарцев еще хорошо выглядел новичок Вандерсон, который очень легко все делает и с мячом умеет работать. Оба этих игрока произвели впечатление, чемпионат приобрел очень хороших футболистов.

«Локомотив» в целом понравился в Суперкубке, и у него в первом тайме было больше голевых моментов, чем у «Спартака». Команде Семина нужно настраиваться на выход в еврокубки. Рыбус – хорошее приобретение, серьезное усиление», – сказал Широков в эфире «Радио Маяк».

Источник: Радио «Маяк»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак Локомотив Широков Роман
Комментарии (3)
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Dmirubo
1500374781
Про ЦСКА что-то ничего не сказал. А именно этот клуб опять ведь возьмет либо первое, либо второе место, что он делает стабильно на протяжении многих лет.
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sochi-2013
1500384434
Плеймейкер (от англ. playmaker) — распасовщик; игрок, через которого чаще всего идут атаки; игрок, делающий игру (как правило, атакующий полузащитник); диспетчер. Кого найдут на эту роль в Краснодаре? Тогда и посмотрим. Мамаев то болеет, то не в форме.
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zenit2012
1500403872
кто такой Широков?
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