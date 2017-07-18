Защитник «Лады-Тольятти» Воропаев перешел в «Спартак»

Футбольный агент Олег Шигаев, представляющий интересы защитника «Лады-Тольятти» Артема Воропаева, сообщил о переходе 17-летнего футболиста в «Спартак».

«Ну что, пожалуй, можно уже объявить о переходе защитника «Лады-Тольятти» Артема Воропаева в «Спартак». Артем своим характером выгрыз место в составе народной команды. Это дорогого стоит. Правда, поменял выезды на автобусе в Киров, Новотроицк и т.д. на участие в юношеской Лиге УЕФА, но что ж теперь», – написал Шигаев в инстаграме.

В прошлом сезоне Воропаев сыграл в 22 матчах за «Ладу-Тольятти» в ПФЛ.