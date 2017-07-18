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    Защитник «Лады-Тольятти» Воропаев перешел в «Спартак»

    Футбольный агент Олег Шигаев, представляющий интересы защитника «Лады-Тольятти» Артема Воропаева, сообщил о переходе 17-летнего футболиста в «Спартак».

    «Ну что, пожалуй, можно уже объявить о переходе защитника «Лады-Тольятти» Артема Воропаева в «Спартак». Артем своим характером выгрыз место в составе народной команды. Это дорогого стоит. Правда, поменял выезды на автобусе в Киров, Новотроицк и т.д. на участие в юношеской Лиге УЕФА, но что ж теперь», – написал Шигаев в инстаграме.

    В прошлом сезоне Воропаев сыграл в 22 матчах за «Ладу-Тольятти» в ПФЛ.

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    Источник: Instagram

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    18.07.2017 09:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 13:06

      Поглядим что он из себя представляет.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 июля 2017, 12:31

      Судя по росту и весу фланговый защитник, не стоило об этом вообще писать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июля 2017, 11:26

      С такой ручкой только в Спартак! Там мания величия "всенародная"...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 июля 2017, 10:48

      Защита это очень хорошо,надеюсь Артем оправдает наши надежды!Вперед СПАРТАК!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 июля 2017, 10:47

      ручка-огонь :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 10:45

      17 лет это хорошо. Как сейчас помню...

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 июля 2017, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нынче наверно егэ только сдал )

      -4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > Амба Нагорск 18 июля 2017, 11:16

      Теперь сдаст точно))) 300 баллов в кармане)

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 18 июля 2017, 10:23

      А ручку ещё больше нельзя было найти ))))

      2
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 18 июля 2017, 09:52

      какой спартак?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Полная Канистра 18 июля 2017, 10:53

      Только туда...

      1
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 18 июля 2017, 09:18

      икра))

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