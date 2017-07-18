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    Орещук: «Погребняк? У каждого своя правда»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал нападающего Павла Погребняка примером для подражания. По его словам, футболист с высокой зарплатой и длительным контрактом в прошлом сезоне практически все время провел на скамейке запасных, отказавшись переходить в другой клуб.

    – Погребняк, у которого высокая зарплата и долгий контракт, остался в «Динамо» и провел год на скамейке, несмотря на обилие вариантов. Почему так?

    – Знаете, по тренировочному процессу к Павлу не возникало вопросов – пашет, старается. Да, звали в Томск и Уфу, но он решил остаться и доказать. Его работа – пример для подражания, как нужно стараться, как выкладываться.

    – И как настолько любить деньги.

    – Вот это комментировать не стану. Есть семья, дети. У каждого своя правда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2017 08:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 13:09

      Коротко и по существу.... Но стороны поведение игрока не настраивает на оптимизм.... Пахота пахотой, но сидеть вот так ЛЕВАКОМ и врагу не пожелаешь.... Молодёжь смотрит на дядю и нездорово косится....

      0
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      Рейтинг: +21

      zhurzh 18 июля 2017, 13:05

      Можно, конечно, не верить и язвить, но вполне реальная ситуация. Погребняк - игрок одноплановый. Судя по всему, на поле в матчах он был не нужен.
      Что не мешало ему работать на тренировках. Допускаю, что хорошо работать. То есть самоотдача была.
      Но тренеру такой игрок как Погребняк не пригодился.
      Думаю, Павел хотел выиграть конкуренцию, но не получилось.
      Было бы странно, если бы футболист на контракте тренировался бесплатно.
      Томск и Уфа - варианты спорные (особенно Томск) для форварда, который очень зависим от партнеров.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июля 2017, 11:04

      Абсурд какой-то, старался, выкладывался, а на поле так и не появился, почему, зачем вы тогда гнобите его на лавке?

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > арейская 18 июля 2017, 12:11

      Это подъ..ка как мне кажется.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 июля 2017, 10:54

      И Дьяков в тему отличного менеджмента.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 июля 2017, 09:29

      Даже Дерево может развести Динамо.

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 июля 2017, 09:20

      Выкладываться и стараться на скамейке? Это как?

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 08:50

      Паша-деревяша какие могут быть комментарии

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