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Орещук: «Погребняк? У каждого своя правда»

18 июля 2017, 08:45
8

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал нападающего Павла Погребняка примером для подражания. По его словам, футболист с высокой зарплатой и длительным контрактом в прошлом сезоне практически все время провел на скамейке запасных, отказавшись переходить в другой клуб.

– Погребняк, у которого высокая зарплата и долгий контракт, остался в «Динамо» и провел год на скамейке, несмотря на обилие вариантов. Почему так?

– Знаете, по тренировочному процессу к Павлу не возникало вопросов – пашет, старается. Да, звали в Томск и Уфу, но он решил остаться и доказать. Его работа – пример для подражания, как нужно стараться, как выкладываться.

– И как настолько любить деньги.

– Вот это комментировать не стану. Есть семья, дети. У каждого своя правда.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Орещук Роман
Комментарии (8)
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nik55
1500357025
Паша-деревяша какие могут быть комментарии
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порт
1500358840
Выкладываться и стараться на скамейке? Это как?
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Manilov
1500359372
Даже Дерево может развести Динамо.
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aurora5858
1500364476
И Дьяков в тему отличного менеджмента.
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арейская
1500365072
Абсурд какой-то, старался, выкладывался, а на поле так и не появился, почему, зачем вы тогда гнобите его на лавке?
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zhurzh
1500372308
Можно, конечно, не верить и язвить, но вполне реальная ситуация. Погребняк - игрок одноплановый. Судя по всему, на поле в матчах он был не нужен. Что не мешало ему работать на тренировках. Допускаю, что хорошо работать. То есть самоотдача была. Но тренеру такой игрок как Погребняк не пригодился. Думаю, Павел хотел выиграть конкуренцию, но не получилось. Было бы странно, если бы футболист на контракте тренировался бесплатно. Томск и Уфа - варианты спорные (особенно Томск) для форварда, который очень зависим от партнеров.
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insider_retro
1500372589
Коротко и по существу.... Но стороны поведение игрока не настраивает на оптимизм.... Пахота пахотой, но сидеть вот так ЛЕВАКОМ и врагу не пожелаешь.... Молодёжь смотрит на дядю и нездорово косится....
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