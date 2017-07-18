Орещук: «Погребняк? У каждого своя правда»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал нападающего Павла Погребняка примером для подражания. По его словам, футболист с высокой зарплатой и длительным контрактом в прошлом сезоне практически все время провел на скамейке запасных, отказавшись переходить в другой клуб.

– Погребняк, у которого высокая зарплата и долгий контракт, остался в «Динамо» и провел год на скамейке, несмотря на обилие вариантов. Почему так?

– Знаете, по тренировочному процессу к Павлу не возникало вопросов – пашет, старается. Да, звали в Томск и Уфу, но он решил остаться и доказать. Его работа – пример для подражания, как нужно стараться, как выкладываться.

– И как настолько любить деньги.

– Вот это комментировать не стану. Есть семья, дети. У каждого своя правда.