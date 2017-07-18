Орлов: «Понравился костюм Манчини. В Хабаровске он вышел как на подиум»

Футбольный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил обучаемость игроков клуба из Санкт-Петербурга после матча первого тура в Хабаровске, а также – костюм главного тренера Роберто Манчини.

«Кокорин был молодцом, получил высокую оценку, Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини. Хави Гарсия тормозил игру, а теперь там Паредес с его длинными передачами и хорошим поставленным ударом. Манчини почувствовал, что игроки обучаемы.

Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут – может быть, и двоих игроков. Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Корян — это же не Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда? Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.