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    Орлов: «Понравился костюм Манчини. В Хабаровске он вышел как на подиум»

    Футбольный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил обучаемость игроков клуба из Санкт-Петербурга после матча первого тура в Хабаровске, а также – костюм главного тренера Роберто Манчини.

    «Кокорин был молодцом, получил высокую оценку, Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини. Хави Гарсия тормозил игру, а теперь там Паредес с его длинными передачами и хорошим поставленным ударом. Манчини почувствовал, что игроки обучаемы.

    Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

    Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут – может быть, и двоих игроков. Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Корян — это же не Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда? Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 07:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 12:08

      Со Ска вы отскочили. Моменты были у них.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 11:46

      Бердыеву в следующей игре есть что доказывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 июля 2017, 09:57

      Помню и Луческу он хвалил в начале. Что потом было все помнят..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:30

      Мне тоже костюм понравился, как и игра Зенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 18 июля 2017, 08:59

      Можешь у него потом купить на распродаже итальянской моды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июля 2017, 08:50

      Луческу-нытик, Орлов-лизун, Дзюба-пиздун, Манчини-модник; кто следующий????

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 08:46

      главное чтоб костюмчик сидел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июля 2017, 08:20

      Ну ничего страшного. Когда Манчини закончит работу в Зените, Орлов его также обосрет, как сейчас Спаллетти. Хотя последний прилично для Зенита сделал. Нормальные болельщики не позволяют себе такой вольности. Вот оно уважение к прежнему тренеру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 18 июля 2017, 08:13

      Ты еще его трусы не видел!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 18 июля 2017, 07:35

      Знатно лижет Орлуша.

      6
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