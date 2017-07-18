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  • Орлов: «Понравился костюм Манчини. В Хабаровске он вышел как на подиум»

Орлов: «Понравился костюм Манчини. В Хабаровске он вышел как на подиум»

18 июля 2017, 07:17
10

Футбольный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил обучаемость игроков клуба из Санкт-Петербурга после матча первого тура в Хабаровске, а также – костюм главного тренера Роберто Манчини.

«Кокорин был молодцом, получил высокую оценку, Манчини его похвалил. Вот это отличие Роберто Манчини от Луческу — он сказал, что доволен каждым игроком команды. А ведь было немало такого, за что можно было предъявить претензии. Но главное — защитники перестали поперек гонять мяч на своей половине поля. Их уже переучил за короткий период итальянский тренер Манчини. Хави Гарсия тормозил игру, а теперь там Паредес с его длинными передачами и хорошим поставленным ударом. Манчини почувствовал, что игроки обучаемы.

Ребята стараются, и это очень здорово. По игре видно, что у «Зенита» появляется душа. И костюм Роберто мне понравился — он вышел как на подиум. Вот это итальянская культура. Спаллетти-то себе позволял вольности, выходил в спортивном, хотя во время работы в «Роме» постоянно ходил в хорошем костюме. Здесь уважение к зрителям и телеэкрану. Приятно, что такой тренер во главе «Зенита».

Нужно усиление в центр обороны. Наверняка кого-то приобретут – может быть, и двоих игроков. Нету не впечатлил, и вообще в защите слабовато выглядели. При всем уважении к «СКА-Хабаровск» Корян — это же не Месси. А если Месси выйдет с «Зенитом» в Лиге чемпионов, что тогда? Манчини видит, что есть обучаемые игроки. Очень важно, что есть микроклимат, и очень хорошо, что в первом матче была победа. Во втором туре будем играть с «Рубином», а Бердыев-то придумает тактику под своих игроков», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Хави Гарсия Корян Руслан Паредес Леандро Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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okolofutbola
1500352514
Знатно лижет Орлуша.
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NNNN-4
1500354792
Ты еще его трусы не видел!
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bset
1500355252
Ну ничего страшного. Когда Манчини закончит работу в Зените, Орлов его также обосрет, как сейчас Спаллетти. Хотя последний прилично для Зенита сделал. Нормальные болельщики не позволяют себе такой вольности. Вот оно уважение к прежнему тренеру.
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Garrincha58
1500356802
главное чтоб костюмчик сидел
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RedWhiteFans2
1500357008
Луческу-нытик, Орлов-лизун, Дзюба-пиздун, Манчини-модник; кто следующий????
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Stavropolets
1500357588
Можешь у него потом купить на распродаже итальянской моды
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paracetamol
1500359452
Мне тоже костюм понравился, как и игра Зенита.
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Jenea83
1500361025
Помню и Луческу он хвалил в начале. Что потом было все помнят..
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Дядя Серёжа
1500367574
Бердыеву в следующей игре есть что доказывать.
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SPARTAK 85
1500368934
Со Ска вы отскочили. Моменты были у них.
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