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    «Арсенал» готовится сделать предложение «Саутгемптону» по ван Дейку

    «Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. «Канониры» готовят предложение в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

    Главный тренер красно-белых Арсен Венгер стремится продолжить укрепление состава команды и кроме голландца хочет видеть в рядах «Арсенала» нападающего «Селтика» Муссу Дембеле. Французский специалист рассматривает своего 21-летнего соотечественника как возможную замену Алексису Санчесу.

    Напомним, интерес к ван Дейку также проявляют «Челси» и «Ливерпуль». Его действующее соглашение со святыми рассчитано до июня 2022 года.

    Источник: Express.co.uk

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    17.07.2017 17:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      serginho8 17 июля 2017, 20:30

      ХАХХА 45 млн.ф . Во первых Ливерпуль готов купить его за 60 млн.ф. Другое дело там пока что руководство святых не спешит, да и Ливерпуль занимается приобретением Кейта. Да и сам ВВД говорил что хочет играть в лч и желает поработать с Клоппиком вроде как.


      Нужен ему Арсенчик то, который если потеряет Санчеза будет обречен на провал 99%.

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 17 июля 2017, 20:14

      мусса дембеле неплохо, да и ван дейк круче мустафи, но я бы предпочел усмана дембеле - этот парень в будущем круче азара будет

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