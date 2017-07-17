«Арсенал» готовится сделать предложение «Саутгемптону» по ван Дейку

«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. «Канониры» готовят предложение в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер красно-белых Арсен Венгер стремится продолжить укрепление состава команды и кроме голландца хочет видеть в рядах «Арсенала» нападающего «Селтика» Муссу Дембеле. Французский специалист рассматривает своего 21-летнего соотечественника как возможную замену Алексису Санчесу.

Напомним, интерес к ван Дейку также проявляют «Челси» и «Ливерпуль». Его действующее соглашение со святыми рассчитано до июня 2022 года.