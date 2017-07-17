Рейнгольд разочаровался в «Рубине»

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд признался, что разочарован игрой «Рубина» в матче первого тура с «Краснодаром» на своем поле. По его словам, он ожидал гораздо большего с приходом в Казань Курбана Бердыева.

«Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.

«Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.

И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего», – сказал Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.