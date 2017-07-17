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    Рейнгольд разочаровался в «Рубине»

    Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд признался, что разочарован игрой «Рубина» в матче первого тура с «Краснодаром» на своем поле. По его словам, он ожидал гораздо большего с приходом в Казань Курбана Бердыева.

    «Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.

    «Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.

    И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего», – сказал Рейнгольд.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2017 09:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 20:16

      Следующие разочарование будет от Зенита!Тут 100% Зенит победит Рубин и Курбан не поможет.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 17 июля 2017, 17:05

      Зря Бердыев покинул Ростов.Теперь его ждут неудачи-состав у него действительно слабый...Ох чую грохнем Рубинушку в этом сезоне ))))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июля 2017, 13:00

      Зато поглядел лицом товар,
      Так что ещё будем ждать от татар.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 июля 2017, 12:12

      Недооценивает Краснодар.
      Курбан толькотприехал.. Не все сразу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 июля 2017, 11:52

      Предыдущий бердыевский Рубин два года подряд проигрывал в Интертотто австрийскому клубу, прежде чем расцвёл и заблистал.
      Чего можно требовать в первом матче?

      3
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      Рейтинг: +161

      sidors32 17 июля 2017, 11:43

      Да ты и Ростов с Бердыевым обсирал постоянно, неугомонный ты наш. Для тебя все команды, кроме Спартака, говно.

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 17 июля 2017, 10:56

      Уверен, даже с таким набором игроков Бердыев сделает команду. Но согласен в одном, усиление в защите необходимо.

      1
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 17 июля 2017, 10:56

      Поживем-увидем, состав экспериментальный сборный, Бекиеч еще не определился, кто ему нужен

      3
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:44

      Для начала Бердыеву по сусалу. И немало.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июля 2017, 10:05

      Надо дать время КБ,но думаю,в одну реку дважды не войти ((((

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