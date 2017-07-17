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Рейнгольд разочаровался в «Рубине»

17 июля 2017, 09:43
12

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд признался, что разочарован игрой «Рубина» в матче первого тура с «Краснодаром» на своем поле. По его словам, он ожидал гораздо большего с приходом в Казань Курбана Бердыева.

«Краснодар» выглядел прилично. Во всяком случае большую часть времени. Интересно смотрелись два нападающих краснодарцев Вандерсон и Лаборде. Показали, что они в большом порядке.

«Рубин» разочаровал. Ожидал большего. Во всяком случае, по игре в обороне. Два защитника Тарас Бурлак и Владимир Гранат не соответствуют амбициям клуба. Нельзя играть в футбол так, как это делали они. Они неправильно играли позиционно. Еще на рывке от них убегали нападающие. Хорошо, проиграл единоборство, но не выключайся из момента. Играй до конца, а у них нет скорости. Еле бегают.

И, кажется, уже закончился запас звездности Бердыева. Ему надо набирать новую команду. С этим составом ловить нечего», – сказал Рейнгольд.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Краснодар» закончился со счетом 1:2.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Гранат Владимир Бурлак Тарас Лаборде Рикардо Вандерсон Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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ВАХА ZOV
1500274525
Бекиич не "Старик Хоттабыч", всего месяц с новой командой. А играли нормально , так что не чего причитать.
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порт
1500275085
По одной игре преждевременно делать выводы.
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acer2003
1500275102
Надо дать время КБ,но думаю,в одну реку дважды не войти ((((
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Дядя Серёжа
1500277468
Для начала Бердыеву по сусалу. И немало.
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_Аналитик_
1500278191
Поживем-увидем, состав экспериментальный сборный, Бекиеч еще не определился, кто ему нужен
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sidors32
1500280980
Да ты и Ростов с Бердыевым обсирал постоянно, неугомонный ты наш. Для тебя все команды, кроме Спартака, говно.
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vitvik
1500281533
Предыдущий бердыевский Рубин два года подряд проигрывал в Интертотто австрийскому клубу, прежде чем расцвёл и заблистал. Чего можно требовать в первом матче?
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subbotaspartak
1500285649
Зато поглядел лицом товар, Так что ещё будем ждать от татар.
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balaton78
1500300312
Зря Бердыев покинул Ростов.Теперь его ждут неудачи-состав у него действительно слабый...Ох чую грохнем Рубинушку в этом сезоне ))))
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Бугимен
1500311765
Следующие разочарование будет от Зенита!Тут 100% Зенит победит Рубин и Курбан не поможет.
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