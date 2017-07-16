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  • Мутко: «СКА-Хабаровск» и «Зенит» устроили настоящий праздник. В Хабаровске все игры будут такими»

Мутко: «СКА-Хабаровск» и «Зенит» устроили настоящий праздник. В Хабаровске все игры будут такими»

16 июля 2017, 22:38
4

Президент РФС Виталий Мутко дал оценку первому матчу РФПЛ в Хабаровске, в котором местный «СКА-Хабаровск» со счетом 0:2 уступил санкт-петербургскому «Зениту». По мнению функционера, на Дальнем Востоке получился футбольный праздник.

«Игра в Хабаровске стала очень большим праздником для многих людей, на матч приехали болельщики со всего региона, из близлежащих областей. И игроки «Зенита» и СКА подарили зрителям большой праздник. Надеюсь, что сейчас там и освещение сделают, чтобы все соответствовало необходимым требованиям. И все будет нормально. Думаю, что там будет хороший стадион, сегодня там почти был аншлаг, но этим надо заниматься – правильной продажей билетов, организацией матча.

У людей опыта пока мало, но надеюсь, что все мы им поможем. И игры в Хабаровске всегда будут достойным праздником», – сказал Мутко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Хабаровске.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1500236796
зенит еле ноги унес
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DeutschlandUberAlles
1500238866
Лескано орёл!
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Дядя Серёжа
1500275052
Как где праздник, Мудко тут как тут. Конферансье, блин.
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