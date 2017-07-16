Мутко: «СКА-Хабаровск» и «Зенит» устроили настоящий праздник. В Хабаровске все игры будут такими»

Президент РФС Виталий Мутко дал оценку первому матчу РФПЛ в Хабаровске, в котором местный «СКА-Хабаровск» со счетом 0:2 уступил санкт-петербургскому «Зениту». По мнению функционера, на Дальнем Востоке получился футбольный праздник.

«Игра в Хабаровске стала очень большим праздником для многих людей, на матч приехали болельщики со всего региона, из близлежащих областей. И игроки «Зенита» и СКА подарили зрителям большой праздник. Надеюсь, что сейчас там и освещение сделают, чтобы все соответствовало необходимым требованиям. И все будет нормально. Думаю, что там будет хороший стадион, сегодня там почти был аншлаг, но этим надо заниматься – правильной продажей билетов, организацией матча.

У людей опыта пока мало, но надеюсь, что все мы им поможем. И игры в Хабаровске всегда будут достойным праздником», – сказал Мутко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Хабаровске.

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