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    Ибрагимович отказался переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», клуб предлагал 7,5 миллионов в год

    «Бомбардир» писал о том, что нападающий Златан Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Согласно новой информации, швед отказался от перехода. Американская сторона предлагала форварду годовой оклад размером 7,5 миллионов евро в год.

    Источник сообщает, что 35-летний Ибрагимович рассчитывает вернуться в «Манчестер Юнайтед» в январе. Напомним, в июне он стал свободным агентом.

    В прошедшем сезоне швед забил 28 мячей и отдал 10 голевых пасов в 36 матчах всех соревнований. В апреле игрок травмировал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Ибрагимович пополнил состав «манкунианцев» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    16.07.2017 18:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 июля 2017, 19:16

      значит бабло для Ибры не главное

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > swot1205 16 июля 2017, 19:30

      Наоборот, мало предложили-он и обиделся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июля 2017, 18:43

      После игры с МЮ стало понятно, что такое Гэлакси

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2017, 18:28

      Ну и хорошо , что отказался переезжать в МЛС , хочется еще посмотреть за Иброй в Европе, игроков которые могут сделать красиво не так уж и много в футболе , Златан безусловно из их числа.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > hevbn 28 16 июля 2017, 23:13

      Именно, ЛЧ будет очень интересна в этом году.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 18:13

      Понимаем Ибра, хочется ещё в лиге чемпионов поиграть)

      1
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      Рейтинг: +48

      Danpos > Tsigan 16 июля 2017, 19:25

      он должен её выиграть

      -1
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