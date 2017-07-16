Ибрагимович отказался переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», клуб предлагал 7,5 миллионов в год

«Бомбардир» писал о том, что нападающий Златан Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси». Согласно новой информации, швед отказался от перехода. Американская сторона предлагала форварду годовой оклад размером 7,5 миллионов евро в год.

Источник сообщает, что 35-летний Ибрагимович рассчитывает вернуться в «Манчестер Юнайтед» в январе. Напомним, в июне он стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне швед забил 28 мячей и отдал 10 голевых пасов в 36 матчах всех соревнований. В апреле игрок травмировал крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Ибрагимович пополнил состав «манкунианцев» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.