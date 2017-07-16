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    Матч «Динамо» – «Спартак» не будет перенесен

    Встреча первого тура чемпионата между «Динамо» и «Спартаком» состоится согласно расписанию. Об этом сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

    «Не буду вам комментировать всякие слухи о том, перенесут что-то или не перенесут. Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки», – сказал Мейтин.

    Ранее власти РФПЛ получили просьбу от МВД провести матч в другом городе. В день матча – 18 июля – в соседнем городе Жуковском пройдет авиасалон «МАКС-2017». По мнению Министерства, обеспечение безопасности на обоих мероприятиях может вызвать проблемы.

    Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2017 17:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +103

      никорос 17 июля 2017, 18:00

      Что за бред равнять самый популярный вид спорта с каким-то авиасалоном
      ужас...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:25

      Динамо с возвращением, Спартаку удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 июля 2017, 21:23

      Динамо я уважаю,но пусть победит наш СПАРТАК 0-2

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 июля 2017, 18:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ф.ныл и просил дать время отойти полю от КФ,а сам сдал поле гр.Ленинград!Никаких переносов,свин должен быть наказан!)

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > silver29 18 июля 2017, 16:22

      Вы наверно как истинное быдло посетили этот разврат?Не сомневаюсь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 16 июля 2017, 17:53

      фига се, Химки и Жуковский - города-соседи)))

      5
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      Рейтинг: +901

      Krics > Fancyfall 16 июля 2017, 18:06

      Два лаптя по карте.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > Krics 16 июля 2017, 18:55

      А в лапте полбака бензина помещается

      4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 16 июля 2017, 17:39

      - бедное МВД))), вы что не знали, что существует РФПЛ!???, не знали, что Лига стартует в середине июля!???, испугались!((( ..., а "винтить" детей и стариков на митингах( не боитесь???...Мейтин, кому интересно полюбоваться на "самолёты" медвепутинского проекта - пусть едут в Жуковский(, а те, кто любит футбол! - в Химки!!!!!...спасибо!

      3
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 июля 2017, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все правильные мысли приходят только не в головы наших руководителей!

      -4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Амба Нагорск 16 июля 2017, 17:12

      Угу..а ещё говорят про забитые календари и как тяжело окна найти..дурдом.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 17:09

      Да куда уже переносить..и так туры растянули неимоверно..

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2017, 17:08

      МАКС-2017 закрывать или переносить?

      1
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