Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матч «Динамо» – «Спартак» не будет перенесен

16 июля 2017, 17:03
16

Встреча первого тура чемпионата между «Динамо» и «Спартаком» состоится согласно расписанию. Об этом сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

«Не буду вам комментировать всякие слухи о том, перенесут что-то или не перенесут. Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки», – сказал Мейтин.

Ранее власти РФПЛ получили просьбу от МВД провести матч в другом городе. В день матча – 18 июля – в соседнем городе Жуковском пройдет авиасалон «МАКС-2017». По мнению Министерства, обеспечение безопасности на обоих мероприятиях может вызвать проблемы.

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
батог
1500214093
МАКС-2017 закрывать или переносить?
Ответить
xLINDAx
1500214181
Да куда уже переносить..и так туры растянули неимоверно..
Ответить
Амба Нагорск
1500214192
Все правильные мысли приходят только не в головы наших руководителей!
Ответить
кеша_КБ
1500215945
- бедное МВД))), вы что не знали, что существует РФПЛ!???, не знали, что Лига стартует в середине июля!???, испугались!((( ..., а "винтить" детей и стариков на митингах( не боитесь???...Мейтин, кому интересно полюбоваться на "самолёты" медвепутинского проекта - пусть едут в Жуковский(, а те, кто любит футбол! - в Химки!!!!!...спасибо!
Ответить
Fancyfall
1500216812
фига се, Химки и Жуковский - города-соседи)))
Ответить
Pourport
1500219135
Ф.ныл и просил дать время отойти полю от КФ,а сам сдал поле гр.Ленинград!Никаких переносов,свин должен быть наказан!)
Ответить
Бугимен
1500229404
Динамо я уважаю,но пусть победит наш СПАРТАК 0-2
Ответить
Дядя Серёжа
1500276314
Динамо с возвращением, Спартаку удачи.
Ответить
никорос
1500303614
Что за бред равнять самый популярный вид спорта с каким-то авиасалоном ужас...
Ответить
Главные новости
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
2
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
7
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
3
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
23
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
40
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
45
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+