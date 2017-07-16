Матч «Динамо» – «Спартак» не будет перенесен

Встреча первого тура чемпионата между «Динамо» и «Спартаком» состоится согласно расписанию. Об этом сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

«Не буду вам комментировать всякие слухи о том, перенесут что-то или не перенесут. Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки», – сказал Мейтин.

Ранее власти РФПЛ получили просьбу от МВД провести матч в другом городе. В день матча – 18 июля – в соседнем городе Жуковском пройдет авиасалон «МАКС-2017». По мнению Министерства, обеспечение безопасности на обоих мероприятиях может вызвать проблемы.

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.