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    Кудряшов дебютирует за «Рубин» в матче против «Краснодара», Смолов пропустит встречу

    Известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч первого тура чемпионата России. Для защитника Федора Кудряшова игра станет официальным дебютом за казанский клуб. Форвард «быков» Федор Смолов не сыграет из-за микронадрыва мышцы задней поверхности бедра.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра, Шишкин, Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

    Матч на «Казань Арене» начнется в 17:30 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    16.07.2017 16:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 16 июля 2017, 19:39

      Так Смолов тут еще?! Ну, выйдет опять начнет под Кавани косить...

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 июля 2017, 19:31

      Обе команды играли не плохо, не скучно было смотреть. Но Краснодар лучше.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 19:06

      Есть тотал больше, урра). А игра то хороша, начало сезона хоть..

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 июля 2017, 18:42

      Чудеса рано или поздно заканчивается. Бердыев из Рубина уже не сделает тот клуб, что был раньше. А если и сделает, то только спустя несколько лет.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > bset 16 июля 2017, 18:58

      В этом сезоне точно вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 июля 2017, 18:36

      Ну без Полоза Ерохина и Нобоа! Вратаря нужно еще искать!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2017, 18:15

      У Рубина защита никакая....Рыжикова надо заменять на Джанаева....Бердыев не сформировал еще команду

      1
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 июля 2017, 18:08

      Ура!!!!! Второй гол !!!!! Ой как я рад. Давай Краснодар, дери Бердыевцев.

      -1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > Ростов рулит. 16 июля 2017, 18:12

      Да ладно, земляк, не злорадствуй. Это жизнь, бог ему судья. А Краснодар по первому тайму впечатляет. И без Смолова могут забивать.

      2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 июля 2017, 17:52

      Голллллл !!!!!! Болею за Краснодар, за соседей, Бердыечу желаю проиграть. Предатель , бросил наш Ростов.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 17:34

      Поставила тотал больше)..х2.69 - да будет битва, да будут голы!)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 17:26

      Краснодар стабилен, поменяли только Вандерсона.... Интересен Рубин закваски этого года.... Победит сильнейший!...

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