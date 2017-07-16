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  • Кудряшов дебютирует за «Рубин» в матче против «Краснодара», Смолов пропустит встречу

Кудряшов дебютирует за «Рубин» в матче против «Краснодара», Смолов пропустит встречу

16 июля 2017, 16:53
14

Известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч первого тура чемпионата России. Для защитника Федора Кудряшова игра станет официальным дебютом за казанский клуб. Форвард «быков» Федор Смолов не сыграет из-за микронадрыва мышцы задней поверхности бедра.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра, Шишкин, Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

Матч на «Казань Арене» начнется в 17:30 по московскому времени.

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Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
Комментарии (14)
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Спартач_навсегда
1500213314
федя ну давай не тупи го к нам))
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insider_retro
1500215204
Краснодар стабилен, поменяли только Вандерсона.... Интересен Рубин закваски этого года.... Победит сильнейший!...
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xLINDAx
1500215696
Поставила тотал больше)..х2.69 - да будет битва, да будут голы!)
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Ростов рулит.
1500216725
Голллллл !!!!!! Болею за Краснодар, за соседей, Бердыечу желаю проиграть. Предатель , бросил наш Ростов.
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Ростов рулит.
1500217733
Ура!!!!! Второй гол !!!!! Ой как я рад. Давай Краснодар, дери Бердыевцев.
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a-rakhmatov
1500218119
У Рубина защита никакая....Рыжикова надо заменять на Джанаева....Бердыев не сформировал еще команду
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_Kesh_Suntar_
1500219387
Ну без Полоза Ерохина и Нобоа! Вратаря нужно еще искать!
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xLINDAx
1500221208
Есть тотал больше, урра). А игра то хороша, начало сезона хоть..
Ответить
Ростов рулит.
1500222692
Обе команды играли не плохо, не скучно было смотреть. Но Краснодар лучше.
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Тамхар
1500223178
Так Смолов тут еще?! Ну, выйдет опять начнет под Кавани косить...
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