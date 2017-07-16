Кудряшов дебютирует за «Рубин» в матче против «Краснодара», Смолов пропустит встречу

Известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч первого тура чемпионата России. Для защитника Федора Кудряшова игра станет официальным дебютом за казанский клуб. Форвард «быков» Федор Смолов не сыграет из-за микронадрыва мышцы задней поверхности бедра.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра, Шишкин, Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

Матч на «Казань Арене» начнется в 17:30 по московскому времени.

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