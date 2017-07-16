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    Поддубский: «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства в матче против «Зенита»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский подвел итог поражению от «Зенита» (0:2) в матче первого тура нового сезона чемпионата России.

    «Сказалось мастерство. Команда гостей забила, а мы, к сожалению, не забили. «Зенит» владел преимуществом, но по голевым моментам была равная игра. Не хватило мастерства. Огромное спасибо нашим болельщикам, что пришло такое количество и рьяно нас поддерживало. Спасибо им огромное», — сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

    На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. После удара аргентинца рабоной мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 13:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2017, 18:04

      Не переживайте ваши победы ещё впереди.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 14:47

      Показали хороший, содержательный футбол, не хватило мастерства. Синдром пердива пройдёт !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 14:27

      Короткая и адекватная оценка тренера.... Без соплей и нытья... Многое должно получится у дальневосточников!... Команда мотивирована, поддерживают болельщики целого региона, несмотря на прочие клубные предпочтения....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sssrspartak 16 июля 2017, 15:58

      Напрасны претензии... Судя по всему ты спартаковец минусанул меня ни с того ни с сего на теме обсуждения Зенита... Причём я никого никогда не оскорбляю и минусовать меня как бы не за что.... Не согласен с чем-то - напиши или проедь мимо... Тебя же понесло....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sssrspartak 16 июля 2017, 15:59

      К тому же я не болельщик какого-то клуба.... Мне просто нравится футбол.... Так-то, балбес бездарный...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sssrspartak 16 июля 2017, 16:15

      Взаимно, и я не сдержался... Отплюсую за старые темы... Успехов в болении, следи за температурой и сердцем!....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > sssrspartak 16 июля 2017, 16:29

      Спасибо.... На сайте само собой всё более-менее отрегулируется... Жизнь не любит негодяев и тихушников под аватарками! Удачи!..

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2017, 14:15

      Очень порадовала игра Хабаровска , по сути они играли на равных с Зенитом , а по опасным моментам и вовсе имели преимущество . По сути Зенит забил не имея опасных моментов , сказалось конечно разница в мастерстве игроков . Но что касается удара Лескано я такое видел только в исполнении Азара еще когда он играл за Лилль, он тогда таким ударом не бил по воротам , а сделал голевую передачу в матче с Парижем.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июля 2017, 14:09

      Не забили, а было два раза красиво,
      Не нужно, в общем, глаза отводить стыдливо.

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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 13:34

      Молодцы, конечно, но пердив сказывается.

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июля 2017, 13:25

      Если хабаровчане будут дома продолжать так играть, то крови они ещё многим повыпускают! Не смотря на поражение- молодцы!

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 июля 2017, 13:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      из соображений политкорректности не сказал: "нам не хватило СВОЕГО судьи на поле, а зениту хватило"! О каком мастерстве речь?)))

      -6
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > diadushka 16 июля 2017, 13:50

      Скройся! Или вскройся - сам выбирай

      1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > diadushka 16 июля 2017, 13:57

      Причём тут судья?главный свистел три раза в пользу Хабаровска,когда боковой не поднимал флажок,хотя при боковом были в упор эпизоды.

      1
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      Рейтинг: +13

      dnestryane > SLAVAKPCC 16 июля 2017, 14:11

      Не обращай внимания. Это обычные олени! Которые ненавидят другие клубы и льют на них грязь. Из-за таких баранов и получается срач в комментариях

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > dnestryane 16 июля 2017, 14:41

      ни на один другой клуб я грязь не лью! да и ваш клуб уже сложно назвать клубом, скорее это средство чтобы грамотно отмывать и обобрать деньги у народа! И в оправдание немыслимых расходов на строительство и содержание стадиона, покупку посредственных игроков за нереальные деньги, дается установка судьям на получение результата! И за это, ваш зенит вызывает такую ненависть, как ни один другой клуб!
      а ты всего лишь очередной кнопочный герой, оскорбляющий людей за монитором, ведь в реале ты никогда такие слова не повторишь, не так ли?)))

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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > diadushka 16 июля 2017, 15:18

      1.Каким образом Зенит отбирает деньги у народа? 2.Строительство стадиона, к Газпрому в целом и к Зениту в частности, никакого отношения не имеет. Стадион строил город. 3.Установка судьям - конкретные случаи, а не базарное бла-бла.

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > mamba9090909 16 июля 2017, 15:32

      На бумагах все что угодно можно показать, что город строил стадион! Можно даже ляпнуть, что 1 какой-нибудь китаец пришел и сделал..... Но людей не обманешь, все всё понимают)
      к людям, живущим в Питере, я не имею никаких претензий, это не ваша вина, что всех дурят! А вам наоборот, даже выгодно от этого, ваша любимая команда показывает результат, и вы молодцы, что поддерживаете команду! Но на мнение других людей о вашей команде вы никак не повлияете, душок от коррупции клеймом останется на зените

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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 > diadushka 16 июля 2017, 15:54

      Люди, живущие в Питере, прекрасно знают, кто строил стадион. Газпром предлагал взять строительство на себя, но городские чиновники не захотели отдавать такой пирог. Если бы строил Газпром, ДЛЯ СЕБЯ, уже лет шесть играли бы на этом стадионе. Всем известно, что заказчик строительства город, подрядчик - московская строительная фирма, кроме тех, кому какой-то душок привиделся.

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