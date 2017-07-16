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  • Поддубский: «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства в матче против «Зенита»

Поддубский: «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства в матче против «Зенита»

16 июля 2017, 13:29
19

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский подвел итог поражению от «Зенита» (0:2) в матче первого тура нового сезона чемпионата России.

«Сказалось мастерство. Команда гостей забила, а мы, к сожалению, не забили. «Зенит» владел преимуществом, но по голевым моментам была равная игра. Не хватило мастерства. Огромное спасибо нашим болельщикам, что пришло такое количество и рьяно нас поддерживало. Спасибо им огромное», — сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. После удара аргентинца рабоной мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит Поддубский Алексей
Комментарии (19)
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diadushka
1500200692
из соображений политкорректности не сказал: "нам не хватило СВОЕГО судьи на поле, а зениту хватило"! О каком мастерстве речь?)))
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multiscan
1500200718
Если хабаровчане будут дома продолжать так играть, то крови они ещё многим повыпускают! Не смотря на поражение- молодцы!
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paracetamol
1500201256
Молодцы, конечно, но пердив сказывается.
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subbotaspartak
1500203340
Не забили, а было два раза красиво, Не нужно, в общем, глаза отводить стыдливо.
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hevbn 28
1500203753
Очень порадовала игра Хабаровска , по сути они играли на равных с Зенитом , а по опасным моментам и вовсе имели преимущество . По сути Зенит забил не имея опасных моментов , сказалось конечно разница в мастерстве игроков . Но что касается удара Лескано я такое видел только в исполнении Азара еще когда он играл за Лилль, он тогда таким ударом не бил по воротам , а сделал голевую передачу в матче с Парижем.
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insider_retro
1500204441
Короткая и адекватная оценка тренера.... Без соплей и нытья... Многое должно получится у дальневосточников!... Команда мотивирована, поддерживают болельщики целого региона, несмотря на прочие клубные предпочтения....
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acer2003
1500205626
Показали хороший, содержательный футбол, не хватило мастерства. Синдром пердива пройдёт !
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OfaZavr
1500217492
Не переживайте ваши победы ещё впереди.
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