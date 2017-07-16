Поддубский: «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства в матче против «Зенита»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский подвел итог поражению от «Зенита» (0:2) в матче первого тура нового сезона чемпионата России.

«Сказалось мастерство. Команда гостей забила, а мы, к сожалению, не забили. «Зенит» владел преимуществом, но по голевым моментам была равная игра. Не хватило мастерства. Огромное спасибо нашим болельщикам, что пришло такое количество и рьяно нас поддерживало. Спасибо им огромное», — сказал специалист в интервью телеканалу «Наш футбол».

На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. После удара аргентинца рабоной мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.

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