Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нападающий «СКА-Хабаровска» Лескано пробил рабоной в перекладину ворот «Зенита»

    «СКА-Хабаровск» встречается с «Зенитом» в игре первого тура РФПЛ (0:2, 82 минута).

    На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. Обыграв Доменико Кришито внутри штрафной питерцев, форвард пробил рабоной по воротам Андрея Лунева. Мяч попал в перекладину и отскочил к Игорю Смольникову.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 16:23

      Эхх..почему не залетел..наверно, да - был бы мяч всего чемпионата - в первом туре..вообщем надо ещё пытаться..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 14:41

      Да не тура а всего чемпионата!!! И стал бы мировым хитом по любому. Залети мяч в ворота этот гол бы показывали во всем мире на всех футбольных каналах!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 июля 2017, 14:27

      Если залетел, то был бы лучший гол тура

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 июля 2017, 14:22

      Что такое рабоной?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 > LokoGoGo 16 июля 2017, 14:46

      Удар опорной ногой. Может он споткнулся или перепутал?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > LokoGoGo 16 июля 2017, 23:57

      Кстати,«рабона» в переводе с испанского означает «прогулять школу»....)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > aurora5858 17 июля 2017, 10:25

      нашел) Рабона — удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. В правильном исполнении, ноги игрока скрещиваются одна за другой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 16 июля 2017, 13:45

      И вообще, хорошая командочка у хабаровчан, не ожидал. Немного не повезло им сегодня.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > raritet 16 июля 2017, 23:59

      Интересно будет посмотреть.как они адаптируются к выездной игре...перелёты дело серьёзное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июля 2017, 13:27

      Офигеть!!!!!Какой шикарный удар!Думаю Лескано зимой переберётся в другой клуб РПЛ....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      115 16 июля 2017, 13:19

      автор решил поумничать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 16 июля 2017, 13:18

      Жаль, такой бы классный гол был(

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay > Loveloko 16 июля 2017, 15:03

      Зато случился другой классный гол от Кузяева!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      zepp61 16 июля 2017, 13:16

      Мяч попал в штангу и отскочил к Кришито - но это не важно - Красивый удар!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 13:15

      повезло бомжам

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11