Нападающий «СКА-Хабаровска» Лескано пробил рабоной в перекладину ворот «Зенита»

«СКА-Хабаровск» встречается с «Зенитом» в игре первого тура РФПЛ (0:2, 82 минута).

На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. Обыграв Доменико Кришито внутри штрафной питерцев, форвард пробил рабоной по воротам Андрея Лунева. Мяч попал в перекладину и отскочил к Игорю Смольникову.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол