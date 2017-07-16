Нападающий «СКА-Хабаровска» Лескано пробил рабоной в перекладину ворот «Зенита»

Эхх..почему не залетел..наверно, да - был бы мяч всего чемпионата - в первом туре..вообщем надо ещё пытаться..
«СКА-Хабаровск» встречается с «Зенитом» в игре первого тура РФПЛ (0:2, 82 минута).
На 69 минуте нападающий хозяев Хуан Лескано мог сравнять счет. Обыграв Доменико Кришито внутри штрафной питерцев, форвард пробил рабоной по воротам Андрея Лунева. Мяч попал в перекладину и отскочил к Игорю Смольникову.
Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол
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— РФПЛ (@rfpl) 16 июля 2017 г.