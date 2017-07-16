Официально: Эктор Морено – игрок «Ромы»

«Рома» презентовала защитника Эктора Морено. В июне капитан сборной Мексики перешел в римский клуб из «ПСВ» за 5,7 миллиона евро. Соглашение с игроком рассчитано на четыре года.

В минувшем сезоне Морено принял участие в 32 матчах чемпионата Голландии, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. 29-летний футболист представлял мексиканскую сборную на Кубке конфедераций-2017 в России, где команда Хуана Карлоса Осорио заняла четвертое место.

Морено будет играть в «Роме» под 15 номером.