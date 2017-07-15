Фасио, которым интересовался «Зенит», подпишет полноценный контракт с «Ромой»

«Рома» договорилась с «Тоттенхэмом» о покупке защитника Федерико Фасио. Пресс-служба лондонского клуба анонсировала трансфер в твиттере, пожелав 30-летнему аргентинцу удачи в дальнейшей карьере.

Фасио стал игроком «шпор» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». В августе 2016 «Рома» арендовала игрока, а в декабре получила право на его выкуп. В минувшем сезоне Фасио забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 48 встречах.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Питерский клуб был готов платить защитнику 3,5 миллиона евро в год, а сумма сделки оценивалась в 12 миллионов.