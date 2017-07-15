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    Фасио, которым интересовался «Зенит», подпишет полноценный контракт с «Ромой»

    «Рома» договорилась с «Тоттенхэмом» о покупке защитника Федерико Фасио. Пресс-служба лондонского клуба анонсировала трансфер в твиттере, пожелав 30-летнему аргентинцу удачи в дальнейшей карьере.

    Фасио стал игроком «шпор» в августе 2014 года, перейдя из «Севильи». В августе 2016 «Рома» арендовала игрока, а в декабре получила право на его выкуп. В минувшем сезоне Фасио забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 48 встречах.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Питерский клуб был готов платить защитнику 3,5 миллиона евро в год, а сумма сделки оценивалась в 12 миллионов.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    15.07.2017 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      staryi05 16 июля 2017, 04:22

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