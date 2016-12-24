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    «Рома» получила право на выкуп Фасио

    «Рома» получила право приобрести у «Тоттенхэма» защитника Федерико Фасио, выступающего за «волков» на правах аренды. По информации La Repubblica, в договор между клубами был включен пункт, предусматривающий выкуп 29-летнего игрока за 3,2 миллиона евро в случае, если он проведет определенное количество матчей за римлян.

    Фасио присоединился к «Роме» в августе нынешнего года. Аренда аргентинца обошлась «джаллоросси» в 1,2 миллиона. В текущем розыгрыше Серии А футболист принял участие в 17-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 16:18
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