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    Семак: «Эффект первого матча испортил качество игры против «Тосно»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог встрече первого тура РФПЛ, в которой его команда обыграла «Тосно» со счетом 1:0.

    «Согласен с тем, что второй тайм «Уфа» провела лучше, выглядели более целостно, но у нас еще много работы. Было большое количество брака, не все получалось. У нас были моменты, когда мы должны были больше создавать, но ошибались. Думаю, что эффект первого матча испортил качество игры уфимцев», — сказал экс-игрок сборной России в эфире телеканала «Наш футбол».

    Семак был назначен на должность в декабре. Под его руководством «Уфа» завершила чемпионат-2016/17 на седьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 июля 2017, 22:03

      Эффект эффектом,но победа главнее!!! Уфа вперрррёёёд!!!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 21:48

      Если кто прочитает - напишите, пожалуйста - что такое "Эффект первого матча". Спасибо).

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