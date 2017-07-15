Семак: «Эффект первого матча испортил качество игры против «Тосно»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог встрече первого тура РФПЛ, в которой его команда обыграла «Тосно» со счетом 1:0.

«Согласен с тем, что второй тайм «Уфа» провела лучше, выглядели более целостно, но у нас еще много работы. Было большое количество брака, не все получалось. У нас были моменты, когда мы должны были больше создавать, но ошибались. Думаю, что эффект первого матча испортил качество игры уфимцев», — сказал экс-игрок сборной России в эфире телеканала «Наш футбол».

Семак был назначен на должность в декабре. Под его руководством «Уфа» завершила чемпионат-2016/17 на седьмом месте в турнирной таблице.