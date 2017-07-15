«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Дугласом Луисом

Защитник «Васку да Гамы» Дуглас Луис стал игроком «Манчестер Сити». Срок соглашение с бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма сделки, как ранее сообщали СМИ, составит 13 миллионов евро плюс еще три миллиона в качестве различных бонусов.

Ранее появилась информация, что интерес к 19-летнему игроку проявлял «Спартак».

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Луис принял участие в 11-ти поединках, записав в свой актив один гол.