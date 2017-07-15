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    РФПЛ. «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в стартовом матче сезона

    В стартовом матче РФПЛ сезона-2017/18 «Урал» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1. У хозяев с пенальти забил Николай Димитров, в составе гостей отличился Александр Гацкан.

    Отметим, что донской клуб до перерыва сделал две вынужденные замены.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Димитров, 41 (с пенальти); 1:1 – Гацкан, 60.

    Урал: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев (Меркулов, 76), Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (Юсупов, 87).

    Ростов: Абаев, Вилюш , Устинов, Мевля, Ингасон (Бобен, 45+3), Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев (Думбия, 73), Бухаров (Дядюн, 15).

    Предупреждения: нет – Устинов, 49; Юсупов, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 16:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2017, 18:03

      Жаль Урал не дотерпел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > OfaZavr 15 июля 2017, 19:08

      Это ты о чем??? А пенальти ??? Так за суперкубок тогда надо было ставить 5 пеналей...Судья - тварь- душил Ростов постоянно, а Ростов минимум- не заслуживал поражения...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 17:28

      Всех болел – со стартом чемпионата!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +289

      mango 15 июля 2017, 17:01

      отскок

      -2
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