РФПЛ. «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в стартовом матче сезона

В стартовом матче РФПЛ сезона-2017/18 «Урал» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1. У хозяев с пенальти забил Николай Димитров, в составе гостей отличился Александр Гацкан.

Отметим, что донской клуб до перерыва сделал две вынужденные замены.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Димитров, 41 (с пенальти); 1:1 – Гацкан, 60.

Урал: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев (Меркулов, 76), Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (Юсупов, 87).

Ростов: Абаев, Вилюш , Устинов, Мевля, Ингасон (Бобен, 45+3), Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев (Думбия, 73), Бухаров (Дядюн, 15).

Предупреждения: нет – Устинов, 49; Юсупов, 73.

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Турнирная таблица РФПЛ