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    Шатов готов перейти в «Халл Сити» к Слуцкому

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов хочет принести в новом сезоне больше пользы «Зениту», чем это было в прошлом. При этом, футболист готов рассмотреть предложение «Халла», который возглавил Леонид Слуцкий.

    «Желание поиграть в Европе еще осталось, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с «Зенитом». Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.

    Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити» в случае возвращения этого клуба в Премьер-лигу? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, все возможно. Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.

    26-летний футболист в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2017 10:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +86

      Luccot 15 июля 2017, 12:56

      Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.



      А Куманы какие-то или Почеттино недостойны внимания великого полузащитника, потому что въебовать так заставят, что он захочет вернуться в зенит на второй день

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 12:34

      Что бы стать женой генерала, нужно выйти за муж за младшего офицера... В АПЛ на готовенькое готов, губа не дура...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июля 2017, 11:55

      А кому ты нужен в Халл Сити? Да еще и в премьер-лиге! Ну в чемпионшипе еще,куда ни шло, но там же платят в десятки,а то и в сотни раз меньше! Интервью болтуна!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > Serjoga 15 июля 2017, 12:44

      Тойсть Халл покруче чем Зенит?

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июля 2017, 11:51

      Шатов без Халка стал похож на Ионова - шаг вперед, два шага назад и ни одного удара по воротам. Так много пользы не принесешь.

      2
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > Бриг 15 июля 2017, 12:35

      Я тебе больше скажу весь зенит без халка стал похож на черт знает что))

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 15 июля 2017, 11:36

      Скатертью дорожка, он свое уже отыграл.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 июля 2017, 11:27

      Уже прокинул раз, не поехал к Слуцкому в ЦСКА. А теперь в АПЛ хочет. В Чемпионшип может и позовут, а в АПЛ нужны футболисты другого уровня.

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 июля 2017, 11:20

      Олег на сегодня единственный наш талант в РФПЛ, не хочется чтобы он замерз в АПЛ...

      -3
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > zenit2012 15 июля 2017, 11:37

      А Головин, Миранчук, Джикия, Селихов? Это как минимум

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > nem00700 15 июля 2017, 11:50

      Я про талант, а у выше перечисленных только молодость+желание! Потенциал у Шатова можно сравнить с Аршавиным...других к большому сожалению пока нет...(((

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа > zenit2012 15 июля 2017, 11:59

      Улыбнуло...)))

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа > 15 июля 2017, 12:02

      Шатова надо к хорошему тренеру ...с дисциплиной игры на поле... таких у нас мало.. а в Европе таких игроков не берут ...тем более в таком возрасте..

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > каа 15 июля 2017, 15:49

      уровень сборной такой, что не хочется улыбаться....(((

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 15 июля 2017, 10:47

      АПЛ? Нашим футболистам место только в Чемпионшипе)

      1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 15 июля 2017, 10:46

      Пусть переходит это ему на пользу только

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