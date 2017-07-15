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Шатов готов перейти в «Халл Сити» к Слуцкому

15 июля 2017, 10:42
16

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов хочет принести в новом сезоне больше пользы «Зениту», чем это было в прошлом. При этом, футболист готов рассмотреть предложение «Халла», который возглавил Леонид Слуцкий.

«Желание поиграть в Европе еще осталось, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с «Зенитом». Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.

Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити» в случае возвращения этого клуба в Премьер-лигу? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, все возможно. Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.

26-летний футболист в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Зенит Халл Сити Шатов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Байкал-Сибирь
1500104772
Пусть переходит это ему на пользу только
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Тони Монтана Б
1500104859
АПЛ? Нашим футболистам место только в Чемпионшипе)
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zenit2012
1500106823
Олег на сегодня единственный наш талант в РФПЛ, не хочется чтобы он замерз в АПЛ...
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bset
1500107238
Уже прокинул раз, не поехал к Слуцкому в ЦСКА. А теперь в АПЛ хочет. В Чемпионшип может и позовут, а в АПЛ нужны футболисты другого уровня.
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stream15
1500107782
Скатертью дорожка, он свое уже отыграл.
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Бриг
1500108700
Шатов без Халка стал похож на Ионова - шаг вперед, два шага назад и ни одного удара по воротам. Так много пользы не принесешь.
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Serjoga
1500108909
А кому ты нужен в Халл Сити? Да еще и в премьер-лиге! Ну в чемпионшипе еще,куда ни шло, но там же платят в десятки,а то и в сотни раз меньше! Интервью болтуна!
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insider_retro
1500111283
Что бы стать женой генерала, нужно выйти за муж за младшего офицера... В АПЛ на готовенькое готов, губа не дура...
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Luccot
1500112598
Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.

А Куманы какие-то или Почеттино недостойны внимания великого полузащитника, потому что въебовать так заставят, что он захочет вернуться в зенит на второй день
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