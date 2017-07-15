Шатов готов перейти в «Халл Сити» к Слуцкому

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов хочет принести в новом сезоне больше пользы «Зениту», чем это было в прошлом. При этом, футболист готов рассмотреть предложение «Халла», который возглавил Леонид Слуцкий.

«Желание поиграть в Европе еще осталось, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с «Зенитом». Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.

Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в «Халл Сити» в случае возвращения этого клуба в Премьер-лигу? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, все возможно. Со Слуцким я бы еще поработал», – признался Шатов.

26-летний футболист в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.