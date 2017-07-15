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    Алдонин: «Усиливать Смоловым конкурентов нелогично»

    Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду, но ему стоит переходить только в иностранный клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

    – «Быки « со Смоловым и без него – две разные команды?

    – «Краснодар» обладает большим ресурсом. Даже если Федор покинет клуб, то замена найдется. Другой разговор, насколько равноценной она получится. Смолов в последние годы выглядит здорово, ярко и, самое главное, действует результативно. Обидно, что он получил травму, из-за которой форвард пропустит начало чемпионата. Но при этом владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в случае ухода Смолова найдет средства на приобретение забивного нападающего.

    – В случае хорошего предложения «Краснодару» стоит удерживать Смолова всеми силами?

    – Смотря какими будут условия. Если позовет сильный европейский клуб – нужно отпускать! Такой игрок способен проявить себя даже в топ-команде, он должен играть в Лиге чемпионов. А если пригласит кто-то из РФПЛ… Тут надо как следует подумать. У «Краснодара» сейчас есть все, кроме трофеев. «Быки» развиваются быстро и в правильном направлении. И усиливать конкурента нелогично.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2017, 12:07

      Я бы на его месте бы-если не отпустили бы-играл бы в полноги.Чтобы Галицкому понятнее стало .

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2017, 11:32

      ...Если позовет сильный европейский...
      Вот именно, всё если, да если.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 июля 2017, 10:51

      Спартаку он не нужен. И так все норм с нападением

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июля 2017, 10:41

      И без Феди быки смогут побеждать.Тут пиар Феди,чтобы продать по дороже его, ведь Галицкий отличный бизнесмен..

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