Алдонин: «Усиливать Смоловым конкурентов нелогично»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду, но ему стоит переходить только в иностранный клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

– «Быки « со Смоловым и без него – две разные команды?

– «Краснодар» обладает большим ресурсом. Даже если Федор покинет клуб, то замена найдется. Другой разговор, насколько равноценной она получится. Смолов в последние годы выглядит здорово, ярко и, самое главное, действует результативно. Обидно, что он получил травму, из-за которой форвард пропустит начало чемпионата. Но при этом владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в случае ухода Смолова найдет средства на приобретение забивного нападающего.

– В случае хорошего предложения «Краснодару» стоит удерживать Смолова всеми силами?

– Смотря какими будут условия. Если позовет сильный европейский клуб – нужно отпускать! Такой игрок способен проявить себя даже в топ-команде, он должен играть в Лиге чемпионов. А если пригласит кто-то из РФПЛ… Тут надо как следует подумать. У «Краснодара» сейчас есть все, кроме трофеев. «Быки» развиваются быстро и в правильном направлении. И усиливать конкурента нелогично.